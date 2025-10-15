15 oct. 2025
Fútbol Internacional

Cubarsí, Huijsen, Guler y Mastantuono, entre los 25 finalistas al Golden Boy

Tres jugadores del Real Madrid, el español Dean Huijsen, el turco Arda Guler y el argentino Franco Mastantuono, y uno del Barcelona, el español Pau Cubarsí, figuran entre los 25 finalistas que compiten para heredar el Golden Boy -premio al mejor joven menor de 21 años- que ganó Lamine Yamal en 2024.

Octubre 15, 2025 02:55 p. m. • 
Por Redacción D10
El internacional español no puede repetir premio; por eso no figura en la lista que el diario Tuttosport, organizador del premio, publicó este miércoles tras un evento que tuvo lugar en Génova (norte) y al que acudió el francés Patrick Vieira, entrenador del equipo de esa ciudad.

En la lista destaca un nombre como principal favorito, el del francés Désiré Doué, protagonista con el PSG que levantó en junio su primera Liga de Campeones.

Competencia le harán Cubarsí, Mastantuono, Guler y Huijsen, que conforman la lista de 4 jugadores de LaLiga, la segunda competición más representada en la lista, sólo por detrás de la Premier League, presente con 9 jugadores.

Son Francia e Inglaterra los países con más jugadores presentes con 5 cada nación. Dos presentan Italia, España, Turquía y Portugal.

El campeón se desvelará a mediados de noviembre, cuando 50 medios de comunicación y periodistas europeos voten en esta lista formada por el índice Football Benchmark Index, un algoritmo que valora parámetros y determina los mejores candidatos.

El famoso índice compone una lista de 20 jugadores y el propio diario corrige cualquier posible “injusticia” presentando 5 nombres que completan la lista.

Esos cinco nombres, en esta ocasión, fueron los de Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Oporto), Giovanni Leoni (Liverpool) y Aleksandar Stankovic (Brujas).

- LISTA COMPLETA DE FINALISTAS:

PAU CUBARSÍ - Barcelona

DÉSIRÉ DOUÉ - Paris Saint-Germain

DEAN HUIJSEN - Real Madrid

KENAN YILDIZ - Juventus Turín

MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal

WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain

ARDA GÜLER - Real Madrid

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

ETHAN NWANERI - Arsenal

JORREL HATO - Chelsea

GEOVANY QUENDA - Sporting Portugal

ESTÊVÃO - Chelsea

LENY YORO - Manchester United

SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain

NICO O’REILLY - Manchester City

ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen

VICTOR FROHOLDT - Oporto

LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur

ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur

MAMADOU SARR - RC Estrasburgo

-- Wild Card del Golden Boy 2025

JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund

FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter

RODRIGO MORA - Oporto

GIOVANNI LEONI - Liverpool

ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brujas.

