Otra prueba exigente para la Albirroja

La Selección Paraguaya mide hoy a Corea del Sur en Seúl, a las 08:00 (en vivo por Monumental 1080 AM), en su segunda prueba como parte de la gira asiática, de cara al Mundial 2026.

En charla con la prensa en la previa al duelo, el entrenador Gustavo Alfaro valoró la evolución del equipo de un tiempo a esta parte. “El equipo va evolucionando, sentíamos que hicimos una gran Eliminatoria, pero con lo que hicimos en las Eliminatorias no nos alcanzaba para el Mundial que nosotros pretendemos jugar si queremos llegar en condiciones de jugar de igual a igual”.

El DT ve como muy positivo estos amistosos y confía en un mejor rendimiento en el futuro. “Más allá de tener que enfrentar a selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay, que son de las mejores del mundo, ahora teníamos que tratar de incorporar otro tipo de cosas, muchas de las cuales se vieron en el partido contra Japón, desde la tenencia de la pelota, la manera en que el equipo intentaba atacar, el ajuste de las transiciones ofensivas para aprovechar las cualidades individuales sin que eso significara que tengamos que renunciar al orden, a esa garra, a ese espíritu combativo, a esa determinación que siempre definió históricamente al fútbol paraguayo”.

El estratega además expuso: “Quiero ver también a algunos jugadores en acción, para seguir sacando conclusiones en las cosas que nosotros necesitamos o ver dónde estamos parados”.

Despedida asiática

Paraguay choca con Corea del Sur en el Goyang Sports Complex Stadium y la Albirroja formaría con Orlando Gill en portería; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón en el mediocampo; Hugo Cuenca y Ronaldo Martínez o Tonny Sanabria en el ataque. El compromiso será arbitrado por el japonés Yusuke Araki.