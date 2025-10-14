Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal elevan a 28 la lista de equipos clasificados

La selección de Inglaterra, que se convirtió en el primer equipo europeo en sellar el pasaporte mundialista, y los conjuntos de Costa de Marfil y de Senegal, que lograron los dos últimos billetes directos en juego en África, elevaron este martes a veintiocho los equipos clasificados para el Mundial 2026.

Inglaterra, que goleó por 0-5 a Letonia, es el primer equipo europeo en reservar plaza para la Copa del Mundo que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, donde participarán dieciséis equipos del Viejo Continente.

Por su parte, Costa de Marfil y Senegal, que disputarán su cuarta fase final de una Copa del Mundo, completaron la nómina de nueve equipos africanos clasificados de manera directa para el Mundial.

Una lista en la que ya figuraban Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica, que conformarán parte de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026.

Además la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dispondrá de una plaza, todavía por determinar, en la repesca internacional.

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Catar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede ocho plazas directas, que ocuparán Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí, ademá de un pase para la repesca internacional.

La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) también se encuentra en plenas eliminatorias, pero, a diferencia de Europa, tiene a los tres anfitriones ya clasificados de oficio, Canadá, Estados Unidos y México.

Otros tres equipos obtendrán plaza directa y dos más irán a la repesca.

Además de las anfitrionas, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

. Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

. CAF (Confederación Africana de Fútbol): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

. AFC (Federación Asiática de Fútbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí.

. UEFA (Federación Europea de Fútbol): Inglaterra.

. OFC (Federación Oceánica de Fútbol): Nueva Zelanda. EFE