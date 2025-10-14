14 oct. 2025
Fútbol Internacional

Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal elevan a 28 la lista de equipos clasificados

La selección de Inglaterra, Costa de Marfil y de Senegal, que lograron los dos últimos billetes directos en juego en África, elevaron este martes a veintiocho los equipos clasificados para el Mundial 2026.

Octubre 14, 2025 06:46 p. m. • 
Por Redacción D10
senagal.jpg

Jugadores de Senegal celebran un gol.

Foto: Gentileza

La selección de Inglaterra, que se convirtió en el primer equipo europeo en sellar el pasaporte mundialista, y los conjuntos de Costa de Marfil y de Senegal, que lograron los dos últimos billetes directos en juego en África, elevaron este martes a veintiocho los equipos clasificados para el Mundial 2026.

Inglaterra, que goleó por 0-5 a Letonia, es el primer equipo europeo en reservar plaza para la Copa del Mundo que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, donde participarán dieciséis equipos del Viejo Continente.

Por su parte, Costa de Marfil y Senegal, que disputarán su cuarta fase final de una Copa del Mundo, completaron la nómina de nueve equipos africanos clasificados de manera directa para el Mundial.

Una lista en la que ya figuraban Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica, que conformarán parte de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026.

Además la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dispondrá de una plaza, todavía por determinar, en la repesca internacional.

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Catar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede ocho plazas directas, que ocuparán Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí, ademá de un pase para la repesca internacional.

La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) también se encuentra en plenas eliminatorias, pero, a diferencia de Europa, tiene a los tres anfitriones ya clasificados de oficio, Canadá, Estados Unidos y México.

Otros tres equipos obtendrán plaza directa y dos más irán a la repesca.

Además de las anfitrionas, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

. Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

. CAF (Confederación Africana de Fútbol): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

. AFC (Federación Asiática de Fútbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí.

. UEFA (Federación Europea de Fútbol): Inglaterra.

. OFC (Federación Oceánica de Fútbol): Nueva Zelanda. EFE

Fútbol Internacional Inglaterra Mundial 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Lionel Messi_57709408.png
Fútbol Internacional
Scaloni no confirma a Messi como titular en Argentina
Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, mantuvo el suspense sobre la presencia de Lionel Messi en el once titular que jugará un partido amistoso contra Puerto Rico, pero anunció que promoverá el debut de algunos jugadores.
Octubre 13, 2025 08:40 p. m.
islandia.jpg
Fútbol Internacional
Francia cede un empate ante Islandia y tiene que esperar
Francia, que contaba sus partidos por victorias, empató 2-2 en Reikiavik ante la de Islandia y tendrá que esperar para sellar su pase al Mundial de 2026.
Octubre 13, 2025 06:47 p. m.
 · 
Redacción D10
2026 FIFA World Cup Qualifiers - Wales vs Belgium
Fútbol Internacional
Bélgica acaba con Gales y da un paso de gigante hacia el Mundial
Bélgica culminó una jornada redonda con la que se abrió paso hacia el Mundial de 2026 tras su victoria frente a Gales (2-4).
Octubre 13, 2025 06:39 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Sweden vs Kosovo
Fútbol Internacional
Kosovo hunde a Suecia y sueña con el Mundial
Con un tanto de Fisnik Asllani, Kosovo ganó 0-1 a Suecia, hundió a su rival en la última posición del grupo B y mantiene intacto su sueño de participar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Octubre 13, 2025 06:13 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA Qualifiers - Slovenia vs Switzerland
Fútbol Internacional
Suiza aburre y aplaza su clasificación
Suiza aplazó su clasificación para el Mundial 2026 con un empate sin goles ante Eslovenia tras un partido aburrido y con pocas ocasiones.
Octubre 13, 2025 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
cbcbf.jfif
Fútbol Internacional
Cabo Verde hace historia y disputará por primera vez un Mundial
La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo de fútbol, tras certificar este lunes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al imponerse por 3-0 a Esuatini.
Octubre 13, 2025 04:34 p. m.
Carga Más