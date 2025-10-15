Desencanto en Ecuador por la “discreta” actuación de La Tri en amistoso ante México

“La Selección de Ecuador decepciona y apenas empata con un México superior”, titula diario El Comercio y dice que, Ecuador “volvió a mostrar dudas en su segundo amistoso” de preparación previo al Mundial 2026.

Agrega que el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece fue superado durante gran parte del encuentro por una selección mexicana más intensa y mejor organizada, “reflejando los problemas tácticos y de posicionamiento” que marcaron el inicio del partido.

Por su parte, El Universo señala que “el equipo aún no convence en el funcionamiento colectivo”, tras sumar su octavo empate en la era Beccacece, “quien aún no encuentra el equipo ideal” para hacerlo lucir positivamente.

Sostiene que la idea del técnico argentino es que sus jugadores salgan con la pelota al pie desde el fondo, sin embargo, incide en que ni los defensores ni los volantes han estado finos al momento de dar pase.

Para el diario virtual Primicias, Beccacece “se lleva muchas dudas para resolver” y añade que Ecuador jugó dos tiempos muy distintos, “se vio ampliamente superado por el equipo mexicano”, que llegó las veces que quiso al arco de Hernán Galíndez.

El rotativo virtual Olé señala “paso atrás de La Tri”, pues “Ecuador sufrió y no pasó del empate en un mal partido”, tras mostrar una defensa endeble, sin garra, algo muy raro para la línea de tres que ha formado el equipo.

Según Olé, “Ecuador tampoco tuvo ideas”, la presión constante del rival los mantuvo asfixiados y sin poder salir, y, cuando por fin la Tri tenía el balón, “sus futbolistas no podían hacer tres pases seguidos”.

“Un empate más”, precisa Studio Fútbol, al anotar que “el primer tiempo fue muy discreto”, con escasa generación de juego y dificultades para sostener la posesión. “El equipo se mostró impreciso en la salida y sin peso ofensivo”, añade.

Para Studio Fútbol, en la etapa complementaria mostró una leve mejoría, con mayor intensidad y algunos intentos de romper líneas, “pero sin la claridad suficiente para marcar diferencias”.

Ecuador sigue sin poder imponerse desde la victoria ante Argentina por la última fecha de eliminatorias.