15 oct. 2025
Mundial Sub 20

¡Batacazo! Marruecos elimina a Francia y jugará la final con un sudamericano

Los Leones del Atlas siguen soñando con ser campeones del mundo, su próximo rival será Argentina o Colombia.

Octubre 15, 2025 08:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Marruecos.jpg

Final histórica para el seleccionado Sub 20 de Marruecos que eliminó a Francia.

internet

Marruecos sigue soñando en el Mundial Sub-20 y este miércoles derrotó por 5-4 a Francia en una definición infartante desde el punto penal. El encuentro en tiempo normal y suplementario acabo 1-1. De esta manera los marroquies superaron la etapa semifinal y pelearán la gran final ante un equipo sudamericano: Argentina o Colombia.

Los Leones del Atlas, dirigidos por el belga Mohamed Ouahbi se hicieron fuertes para vencer a una selección poderosa como la francesa. En tiempo regular se produjeron los goles: (32') Lisandru Olmeta le dio el gol a Marruecos. El portero de Francia marcó contra su valla después de la ejecución del penal que pegó en el palo. Posteriormente, en la complementaria Lucas Michal selló el empate a los 59'.

En lo penales apareció la gran figura del guardameta de los Leones de Atlas, Yanis Benchaouch quién tapó dos penales. A Beyuku y N´Guessan.

- Ficha Técnica:

0. Marruecos: Yanis Benchaouch (Ibrahim Gomis, m.63/Abdelhakim El Mesbahi, m.123); Houssane Essadak (Saad el Haddad, m.56), Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty; Naim Byar, Taha Majni (Younes El Bahraoui, m.120), Yassine Khalifi, Othmane Maamma (Hamony, m.120); Gessime Yassine (Boumassaoudi, m.120) ) y Yassir Zabiri.

Seleccionador: Mohamed Ouahbi

0. Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault (Baseyá min. 110), Elyaz Zidane, Ilane Toure, Noham Kamara, Anthony Bermont (Nzingoula, min. 86), Lucas Michal, Andrea Le Borgne (Tadjidine Mmadi, min 46), Fode Syla (Mustapha Daba, min 46) y Maysam Benama (Gabin Bernardeau, min. 120).

Seleccionador: Bernard Diomède

Goles: 1-0, m.31: Lisandrau Olmeda, en propia muerta. 1-1, m.58: Lucas Michal.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera expulsó al francés Nzingoula por doble amarilla (m.107). Y amonestó a Zahouani y Benama.

Incidencias: Partido de las semifinales jugado en el estadio Elías Figueroa Brender de Valparaiso.

Mundial Sub 20 Francia Marruecos
Redacción D10
Más contenido de esta sección
albirroja.jpg
Mundial Sub 20
La Albirroja piensa en Noruega; dura sanción a Enso González
La Albirroja entrena en Talca a la espera del juego contra Noruega por los octavos de final del Mundial Sub 20, que no podrá jugar Enso González.
Octubre 06, 2025 08:18 p. m.
 · 
Redacción D10
G2h9JRTW8AArAuJ.jpeg
Mundial Sub 20
La Albirroja medirá a Noruega
La selección de Paraguay Sub 20 se medirá a Noruega en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile. El partido será este miércoles, a las 20:00, en el Estadio Fiscal de Talca.
Octubre 06, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
gggg.png
Mundial Sub 20
Insólito final: Discusión, drama y golazo
VIDEO. El duelo entre Chile y Egipto dejó un momento insólito y que está dando de qué hablar.
Octubre 04, 2025 11:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Imagen de WhatsApp 2025-10-03 a las 19.01.40_87ce8757.jpg
Mundial Sub 20
La Albirroja cae, pero clasifica a los octavos de final
La selección de Paraguay cayó 2 a 1 contra Ucrania, pero está en octavos del Mundial Sub 20.
Octubre 03, 2025 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Mundial Sub-20: Paraguay - Panamá
Mundial Sub 20
Por sellar el pase a octavos de final
Paraguay mide a Ucrania (17:00), pensando en los octavos de final.
Octubre 03, 2025 07:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Mundial Sub-20: Estados Unidos - Francia
Mundial Sub 20
Estados Unidos, con paso perfecto y dos goleadas
Estados Unidos enlazó este jueves su segunda victoria en el Mundial Sub 20, por 3-0 sobre Francia, y con 6 puntos de 6 posibles anticipó su clasificación a los octavos.
Octubre 02, 2025 08:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más