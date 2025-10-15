¡Batacazo! Marruecos elimina a Francia y jugará la final con un sudamericano

Marruecos sigue soñando en el Mundial Sub-20 y este miércoles derrotó por 5-4 a Francia en una definición infartante desde el punto penal. El encuentro en tiempo normal y suplementario acabo 1-1. De esta manera los marroquies superaron la etapa semifinal y pelearán la gran final ante un equipo sudamericano: Argentina o Colombia.

Los Leones del Atlas, dirigidos por el belga Mohamed Ouahbi se hicieron fuertes para vencer a una selección poderosa como la francesa. En tiempo regular se produjeron los goles: (32') Lisandru Olmeta le dio el gol a Marruecos. El portero de Francia marcó contra su valla después de la ejecución del penal que pegó en el palo. Posteriormente, en la complementaria Lucas Michal selló el empate a los 59'.

En lo penales apareció la gran figura del guardameta de los Leones de Atlas, Yanis Benchaouch quién tapó dos penales. A Beyuku y N´Guessan.

- Ficha Técnica:

0. Marruecos: Yanis Benchaouch (Ibrahim Gomis, m.63/Abdelhakim El Mesbahi, m.123); Houssane Essadak (Saad el Haddad, m.56), Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty; Naim Byar, Taha Majni (Younes El Bahraoui, m.120), Yassine Khalifi, Othmane Maamma (Hamony, m.120); Gessime Yassine (Boumassaoudi, m.120) ) y Yassir Zabiri.

Seleccionador: Mohamed Ouahbi

0. Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault (Baseyá min. 110), Elyaz Zidane, Ilane Toure, Noham Kamara, Anthony Bermont (Nzingoula, min. 86), Lucas Michal, Andrea Le Borgne (Tadjidine Mmadi, min 46), Fode Syla (Mustapha Daba, min 46) y Maysam Benama (Gabin Bernardeau, min. 120).

Seleccionador: Bernard Diomède

Goles: 1-0, m.31: Lisandrau Olmeda, en propia muerta. 1-1, m.58: Lucas Michal.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera expulsó al francés Nzingoula por doble amarilla (m.107). Y amonestó a Zahouani y Benama.

Incidencias: Partido de las semifinales jugado en el estadio Elías Figueroa Brender de Valparaiso.