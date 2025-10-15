15 oct. 2025
Ángel Romero puede unirse a Óscar en Inter

A pesar de que Ángel Romero se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya en Asia, donde estuvo en la derrota 2-0 con Corea del Sur, su destino viene decidiéndose en el país en el que actúa, Brasil.

Octubre 15, 2025 
Ángel Romero celebra un gol del Corinthians.

El contrato del jugador paraguayo expira en este fin de año, por lo que ha abierto conversaciones para encontrar rápidamente club de cara al 2026, año de Mundial.

En este sentido, según informa la publicación deportiva Lance, Romero fue ofrecido al Internacional de Porto Alegre junto a otros dos jugadores del Cortinthians cuyos contratos también fenecen, el argentino Fabrizio Angelleri y el atacante peruano André Carrillo.

Según el citado medio, la idea es del agrado de los tres, quienes fueron dirigidos ya por la dupla Ramón y Emiliano Díaz. Estos, de hecho, aprobaron las gestiones por la llegada de los tres.

