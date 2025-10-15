Ángel Romero puede unirse a Óscar en Inter

El contrato del jugador paraguayo expira en este fin de año, por lo que ha abierto conversaciones para encontrar rápidamente club de cara al 2026, año de Mundial.

En este sentido, según informa la publicación deportiva Lance, Romero fue ofrecido al Internacional de Porto Alegre junto a otros dos jugadores del Cortinthians cuyos contratos también fenecen, el argentino Fabrizio Angelleri y el atacante peruano André Carrillo.

Según el citado medio, la idea es del agrado de los tres, quienes fueron dirigidos ya por la dupla Ramón y Emiliano Díaz. Estos, de hecho, aprobaron las gestiones por la llegada de los tres.