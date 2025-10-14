14 oct. 2025
Fútbol Internacional

¿Qué dijo Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón?

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, habló en conferencia tras la dura caída ante Japón en amistoso.

Octubre 14, 2025 11:28 a. m.
El italiano Carlo Ancelotti, técnico de Brasil.

“Es una buena clase. Hay cosas que aprender”, sentenció Ancelotti en la rueda de prensa tras la derrota en el amistoso disputado en Tokio, en el primer partido que Brasil pierde ante el combinado nipón.

El mayor defecto de la selección brasileña, en opinión del preparador italiano, fue “no tener una buena reacción” después del primer gol en contra.

“Hemos perdido equilibrio en el campo, la buena actitud, el pensamiento positivo (...) afectó demasiado el error”, subrayó Ancelotti.

Brasil se puso por delante en el marcador, con un 0-2 en la primera parte con tantos de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, pero Japón remontó en la segunda con goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda.

La derrota contra Japón llega después de una victoria convincente ante Corea del Sur (0-5) y es la segunda de Brasil en la etapa de Ancelotti, tras el 1-0 encajado ante Bolivia en El Alto, en la última jornada de las eliminatorias mundialistas.

