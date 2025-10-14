Derrota paraguaya tras 45 minutos

14 oct. 2025
Paraguay cae frente a Corea del Sur en su segundo duelo amistoso en tierras asiáticas. Fueron 45 minutos complicados para la Albirroja.

Octubre 14, 2025 08:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Alderete en acción frente a Corea.

La Selección Paraguaya de Fútbol cae por 1-0 frente a Corea del Sur en el segundo duelo amistoso en tierras asiáticas. El equipo de Alfaro no se sintió cómodo en el partido y pagó por sus propios errores tras los primeros 45 minutos.

El local complicó con su velocidad, aunque el lance se abrió a los 14 minutos tras un error no forzado de Junior Alonso que terminó dejando el tanto servido a Ji-Sung Eom que nada más tuvo que empujar para la apertura en el estadio Mundialista de Seúl.

Sobre el cierre de la etapa, Ronaldo Martínez quedó mano a mano con el golero Seung-Gyu Kim, remató cruzado, pero el coreano se arrojó bien hacia la derecha y consiguió evitar el empate.

Paraguay, como pocas veces, se mostró muy impreciso, sin generar peligro en ataque, pero dejando señales de que con la presión alta se podría complicar al fondo coreano. Quedan 45 minutos mostrar algo más.

Redacción D10
