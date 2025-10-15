15 oct. 2025
Fútbol Internacional

Vinícius, procesado en Brasil por “perturbar” a los vecinos

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, fue procesado en la Justicia brasileña por una supuesta “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” durante la gran fiesta que organizó en Río de Janeiro para celebrar su cumpleaños, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

Octubre 15, 2025 10:41 a. m. • 
Por Redacción D10
vinicius.jfif

Vinicius, la gran estrella de Brasil.

Foto: Gentileza

El caso se tramita en el 9º Juzgado Especial Penal de Río, encargado de analizar la comisión de delitos menores, y se basa en la denuncia de un vecino del lugar donde el extremo de la selección brasileña celebró su 25 cumpleaños, entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de ese mes.

De acuerdo con la querella, citada por el diario O Globo, la fiesta, que tuvo lugar en una lujosa finca dedicada a organizar grandes eventos, como bodas o actos corporativos, causó mucho ruido y rompió el sosiego de la vecindad.

El denunciante afirmó que llegó a llamar a la Policía Militar, que constató la música alta y el griterío, y pidió a los asistentes que bajaran el volumen.

Vinícius y sus invitados acataron las órdenes de los agentes, pero cuando estos se retiraron, “el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto”, de acuerdo con el relato del denunciante.

Fuentes del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro indicaron que el próximo 6 de noviembre se realizará una audiencia preliminar sobre el caso.

Según la legislación brasileña, la “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” está castigada en el país con una pena de entre 15 días y 3 meses de cárcel, o el pago de una multa.

La prensa local informó en su día que Vinícius montó una macrofiesta para celebrar su 25 cumpleaños que incluyó conciertos, entre ellos uno del rapero Travis Scott, fuegos artificiales y hasta atracciones típicas de un parque de diversiones.

Según O Globo, la cita reunió a cerca de 500 invitados, entre ellos el centrocampista francés Eduardo Camavinga, compañero de Vini en el Real Madrid, y otras celebridades, como la cantante brasileña Anitta, una de las máximas representantes del reguetón latinoamericano.

Vinícius Brasil Real Madrid
Redacción D10
