02 sept. 2025
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro perfila el onceno con una novedad

Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, prepara una novedad en el onceno para medir este jueves a Ecuador.

Septiembre 02, 2025 09:28 p. m.
aalfar.jpg

La Albirroja entrenó este martes en Ypané.

Foto: Prensa Albirroja

La Selección Paraguaya se prepara para recibir este jueves a Ecuador, desde las 20:30 en el Defensores del Chaco, en compromiso clave, ya que puede marcar el retorno a la Copa del Mundo, luego de 16 años de ausencia.

La Albirroja quiere seguir siendo fuerte como local, como lo fue durante todo el proceso liderado por Gustavo Alfaro, consiguiendo el 100% de efectividad en la disputa de los puntos.

Si bien este miércoles se cumple la movilización más importante del plantel, se perfila un equipo de corte ofensivo, pero equilibrado, apegado al sistema del 4-4-2, que le resultó efectivo al equipo paraguayo.

La gran novedad que prepara Alfaro en el onceno se llama Ángel Romero.

El más probable equipo base sería con: Roberto Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Miguel Almirón; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

Previo al juego, se registra que el estratega Gustavo Alfaro logró el 63,33% de los puntos en juego, en estas Eliminatorias. Estuvo al frente de la Albirroja en 10 duelos (5 triunfos, 4 empates y 1 caída)

Gustavo Alfaro Albirroja Paraguay
