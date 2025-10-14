Gustavo Alfaro: “El equipo mereció al menos haber anotado”

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, señaló que la falta de eficacia fue clave ante Corea del Sur, habló de dos tiempos distintos en el juego y manifestó que por lo menos la Albirroja mereció llevarse algún gol.

“Creo que hubo dos tiempos marcados. A Paraguay le costó el primer tiempo, porque en algún punto sentimos el ritmo físico ante Japón, el viaje. Más allá de que hicimos seis cambios, el equipo no estaba fluido, no estaba del todo suelto y llegábamos, a veces, una fracción de segundo tarde a todo el movimiento de circulación de pelota que intentaba hacer Corea”, mencionó.

“Así tenían el dominio del juego en la zona central, pero no terminaban de generar peligro porque Son Heung-min no encontraba los espacios. Una lástima que en un centro, en una pelota que nos cae para rechazarla no la podemos sacar bien, y le queda el rebote para convertir el primer gol”, acotó.

Agregó que después, la Albirroja tuvo “la chance con Ronaldo Martínez, un mano a mano para empatar y ahí es donde están las diferencias. Son cosas que tenemos que aprender, que los detalles marcan las diferencias, en el aprovechamiento de las virtudes, de los errores que se pueden llegar a pasar, está la calve”.

De cara al segundo tiempo, Gustavo Alfaro les dijo que tenían que animarse a “presionarlos más arriba para forzarlos al error. Creo que eso lo hicimos. Se empezó a manejar la pelota, el equipo se instaló en campo de Corea, ya no los dejábamos salir tanto y si bien arriesgábamos que en una contra se queden mano a mano, tuvimos las chances para empatarlo”.

“Ahí es donde uno tiene que acertar porque son jugadas muy claras que uno las tiene que definir y en una pelota que no cortamos, terminan convirtiendo el segundo gol. El equipo siguió buscando de la misma manera y mereció al menos haber anotado”, dijo.

En el resultado no se puede discutir porque Corea fue eficaz y Paraguay tuvo dos tiempos: el primer tiempo donde el partido le costó y el segundo tiempo donde ya en campo de Corea, tuvimos las chances para haber empatado el partido”, resumió.