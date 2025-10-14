14 oct. 2025
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro apunta a la falta de eficacia

Tras la caída de Paraguay ante Corea del Sur en un amistoso internacional, el seleccionador Gustavo Alfaro indicó que la clave pasó por la falta de eficacia, tanto en la zona defensiva como en la ofensiva.

Octubre 14, 2025 11:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.

Foto: Gentileza - Albirroja

Paraguay perdió 2-0 ante Corea del Sur este martes en el que significó el segundo amistoso de cara al Mundial 2026. El seleccionador Gustavo Alfaro analizó algunas cuestiones tras el encuentro y lo comparó con algunas situaciones de la caída de la Albirroja ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Como les dije a los jugadores: Si nosotros, jugando con Brasil, como jugamos ese partido en Eliminatorias, va a ser muy difícil que le podamos ganar a Brasil. Creo que jugando como hoy, si nosotros ajustamos detalles para no cometer errores y tenemos eficacia en ofensiva, con Corea tenemos la chance de poder ganarle un partido”, afirmó.

“En el fútbol obviamente que uno habla a partir de los resultados, nosotros tenemos que analizar rendimientos y los rendimientos del equipo de hoy fue que le faltó eficacia para defender las chances que tenía que haber defendido y para concretar las chances que tuvo, muy claras, para poder convertir un gol”, añadió en conferencia de prensa.

Recordó que ante Brasil, el rival tuvo la pelota y a Paraguay le costó generar situaciones, mientras que con Corea del Sur, la Albirroja sí contó con situaciones de peligro que no las aprovechó.

“Ahí está la clave, en la letalidad, en la eficacia, en el acierto que uno debe tener cuando uno genera las chances, o cuando el rival no puede evitarla o cuando se produce un error y queda la chance para poder definir”, remarcó. Tras esta gira asiática, los siguientes encuentros de Paraguay serán ante Estados Unidos y México en noviembre.

Selección Paraguaya Albirroja Gustavo Alfaro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G3N-1F9WwAAweKd.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay sucumbe ante Corea del Sur
La Albirroja pecó de su falta de efectividad ante la portería rival y terminó cayendo ante Corea del Sur en el segundo amistoso de su gira asiática.
Octubre 14, 2025 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Gómez vs. Vinícius Jr.
Selección Paraguaya
Nueva app para vivir los amistosos de la Albirroja
APF TV: la nueva app para vivir los amistosos de la Selección Paraguaya en vivo, desde cualquier dispositivo.
Octubre 13, 2025 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gill
Selección Paraguaya
Orlando Gill en el probable equipo de Paraguay ante Corea del Sur
El martes, Paraguay tendrá su segundo amistoso en tierras asiáticas y el seleccionador Gustavo Alfaro metería algunos cambios con relación al encuentro anterior. Ante Corea del Sur arrancaría Orlando Gill.
Octubre 13, 2025 04:04 p. m.
 · 
Redacción D10
aaoala.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay vs. Corea del Sur: A qué hora juegan y dónde ver en vivo
Paraguay mide a Corea del Sur en amistoso internacional en Seúl. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.
Octubre 13, 2025 11:51 a. m.
Damián Bobadilla
Selección Paraguaya
Bobadilla: “Seguir consolidando nuestra idea”
Para Damián Bobadilla, el amistoso frente a Corea del Sur servirá para tratar de “seguir consolidando nuestra idea”. El volante de la Selección Paraguaya destacó las virtudes del rival.
Octubre 13, 2025 11:10 a. m.
 · 
Redacción D10
54851970293_7d609aff61_k.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro anuncia varios cambios ante Corea del Sur
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, adelantó que pondrá un equipo con muchas novedades en el compromiso amistoso ante Corea del Sur.
Octubre 13, 2025 10:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más