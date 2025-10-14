Gustavo Alfaro apunta a la falta de eficacia

Paraguay perdió 2-0 ante Corea del Sur este martes en el que significó el segundo amistoso de cara al Mundial 2026. El seleccionador Gustavo Alfaro analizó algunas cuestiones tras el encuentro y lo comparó con algunas situaciones de la caída de la Albirroja ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Como les dije a los jugadores: Si nosotros, jugando con Brasil, como jugamos ese partido en Eliminatorias, va a ser muy difícil que le podamos ganar a Brasil. Creo que jugando como hoy, si nosotros ajustamos detalles para no cometer errores y tenemos eficacia en ofensiva, con Corea tenemos la chance de poder ganarle un partido”, afirmó.

“En el fútbol obviamente que uno habla a partir de los resultados, nosotros tenemos que analizar rendimientos y los rendimientos del equipo de hoy fue que le faltó eficacia para defender las chances que tenía que haber defendido y para concretar las chances que tuvo, muy claras, para poder convertir un gol”, añadió en conferencia de prensa.

Recordó que ante Brasil, el rival tuvo la pelota y a Paraguay le costó generar situaciones, mientras que con Corea del Sur, la Albirroja sí contó con situaciones de peligro que no las aprovechó.

“Ahí está la clave, en la letalidad, en la eficacia, en el acierto que uno debe tener cuando uno genera las chances, o cuando el rival no puede evitarla o cuando se produce un error y queda la chance para poder definir”, remarcó. Tras esta gira asiática, los siguientes encuentros de Paraguay serán ante Estados Unidos y México en noviembre.