Selección Paraguaya

El onceno de Paraguay ante México

Paraguay choca esta noche con México en un encuentro amistoso y la Albirroja ya cuenta con equipo confirmado.

Noviembre 18, 2025 09:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

La Albirroja ya está lista para el duelo.

Foto: Gentileza - Albirroja

El seleccionador Gustavo Alfaro presenta un onceno con muchas modificaciones para el encuentro amistoso con México, que arrancará a las 22:30, en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas.

En portería, Orlando Gill repite titularidad, mientras que en defensa, la línea está conformada con Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Andrés Duarte y Agustín Sandez; en el medio Miguel Almirón, Braian Ojeda, Matías Galarza, Diego Gómez y Ramón Sosa; y en la delantera Antonio Sanabria.

Este será el segundo encuentro de la Selección Paraguaya en su gira por Norteamérica ya que el sábado cayó por 2-1 ante Estados Unidos.

Redacción D10
