El onceno de Paraguay ante México

El seleccionador Gustavo Alfaro presenta un onceno con muchas modificaciones para el encuentro amistoso con México, que arrancará a las 22:30, en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas.

En portería, Orlando Gill repite titularidad, mientras que en defensa, la línea está conformada con Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Andrés Duarte y Agustín Sandez; en el medio Miguel Almirón, Braian Ojeda, Matías Galarza, Diego Gómez y Ramón Sosa; y en la delantera Antonio Sanabria.

¡Onceno confirmado! ✔️



📋 Ellos son los elegidos por el DT Gustavo Alfaro para el encuentro de esta noche.



🆚 🇲🇽

🤝 Amistoso - Fecha FIFA

🕥 22:30 h

🏟️ Alamodome (San Antonio, Texas)

📺 @TigoSportsPY

📲 APF TV#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/gwwr4CC3ZR — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 19, 2025

Este será el segundo encuentro de la Selección Paraguaya en su gira por Norteamérica ya que el sábado cayó por 2-1 ante Estados Unidos.