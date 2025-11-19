México vs. Paraguay: Sin goles en la primera etapa

Paraguay está igualando sin goles con México, en el segundo amistoso de la Albirroja en la gira norteamericana, de cara a la Copa del Mundo 2026. Si bien el rival actual no mostró la misma intensidad que Estados Unidos, la Albirroja, con varios cambios, tampoco logró generar una situación colectiva neta de gol.

Por su parte, México se valió de la pelota parada para hacer trabajar a Orlando Gill a los 22, cuando el tiro libre de Gilberto Mora lo obligó a lanzarse para evitar el gol. A los 31’, de un tiro de esquina, el balón se le quedó a Edson Álvarez, dentro del área, y sacó un remate esquinado que pegó en un poste.

Antes de estas situaciones, a Paraguay se le anularon dos goles correctamente. En la parte final del primer tiempo, la Albirroja inquietó con un bombazo de Diego Gómez que desactivó el arquero Luis Malagón. También Miguel Almirón, Ramón Sosa tuvieron algunas aceleraciones que no prosperaron. Por momentos, el encuentro estuvo muy cortado.

¡Onceno confirmado! ✔️



📋 Ellos son los elegidos por el DT Gustavo Alfaro para el encuentro de esta noche.



🆚 🇲🇽

🤝 Amistoso - Fecha FIFA

🕥 22:30 h

🏟️ Alamodome (San Antonio, Texas)

📺 @TigoSportsPY

— Selección Paraguaya (@Albirroja) November 19, 2025

Así salió Paraguay: Orlando Gill; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Andrés Duarte, Agustín Sandez; Braian Ojeda, Matías Galarza; Ramón Sosa, Diego Gómez, Miguel Almirón; y Antonio Sanabria.