28 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Isidro Pitta vuelve a marcar y pide a gritos Mundial

El delantero paraguayo Isidro Pitta volvió a marcar para Bragantino y a fuerza de goles mete presión para decir presente en la próxima Copa del Mundo con la Selección Paraguaya.

Mayo 28, 2026 09:07 a. m. • 
Por Redacción D10
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Isidro Pitta está on fire con Bragantino.

El Bragantino brasileño se matriculó este miércoles a la repesca en la Copa Sudamericana al imponerse por 2-0 al Carabobo venezolano en la sexta y última jornada del Grupo H.

El paraguayo Isidro Pitta, el artillero del club brasileño esta temporada y que pide a gritos estar en la lista mundialista de Gustavo Alfaro, aprovechó un rechace en el minuto 77 para abrir el marcador en un partido cerrado, con pocas ocasiones para ambos equipos; y Fernando, en el tiempo de descuento, anotó el gol definitivo en un contraataque.

El Grupo H terminó con River Plate como líder con 14 puntos y clasificado directamente a octavos de final; Bragantino en segunda posición con 10 enteros; Carabobo (9) y Blooming (1) eliminados.

En la primera parte, el portero Cleiton y el VAR sostuvieron al equipo de Red Bull ante un Carabobo que, si bien no tuvo el control del juego, sí dispuso de las mejores ocasiones por medio de Eric Ramírez.

El Bragantino fue ganando presencia en campo adversario poco a poco, pero el conjunto brasileño tuvo serias dificultades para generar ocasiones de gol.

La igualdad se rompió gracias a un tiro lejano de Vanderlan, que causó el rechace del arquero Fernando Bruera que permitió el gol de Pitta.

En los últimos minutos, el Carabobo se entregó al ataque en un intento desesperado de igualar el marcador, lo que le habría valido la clasificación a la repesca.

Pero esa circunstancia propició un contrataque mortal que llevó al 2-0 definitivo en el minuto 90+2, con la firma de Fernando, que liquidó el partido en la ciudad de Bragança Paulista. EFE

Isidro Pitta Bragantino Mundial
Redacción D10
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