28 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Junior Alonso se despide del Atlético Mineiro: “Terminar así está bien”

El defensor de la Albirroja, Junior Alonso, jugó en la Sudamericana su último partido como elemento del Atlético Mineiro, club donde dejó números para la historia.

Mayo 28, 2026 04:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Junior Alonso, ahora ex jugador del Atlético Mineiro.

FOTO: ARCHIVO

Junior Alonso se despidió este miércoles del Atlético Mineiro, tras disputar su último encuentro por la Copa Sudamericana, venciendo a Puerto Cabello de Venezuela y clasificando a octavos de final de la competencia internacional.

En declaraciones tras el partido, el defensor paraguayo confirmó que su vínculo con el club llegó a su fin, cerrando así un ciclo importante en su carrera en el fútbol brasileño.

El jugador explicó la naturaleza de su salida al señalar: “En enero llegué a un acuerdo con el club que me permitía irme sin cobrar. Así que hoy fue mi último partido con la camiseta de Galo”. Este gesto refleja el respeto y la relación que Alonso construyó con la institución durante su estancia en Belo Horizonte.

Finalmente, el defensor expresó su satisfacción con el deber cumplido al vestir la camiseta del ‘Galo’. “Estoy contento porque cumplí con mi deber. Terminar así está bien”, declaró en una entrevista con TV Alterosa, dejando una huella positiva en la afición y marcando un cierre profesional a su etapa en el equipo brasileño.

Sus números en Mineiro

  • 242 partidas disputadas
  • 4 goles marcados
  • 6 títulos conquistados: 1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil y 4 campeonato mineiros.
Junior Alonso Atlético Mineiro Brasil
Redacción D10
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