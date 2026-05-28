Junior Alonso se despide del Atlético Mineiro: “Terminar así está bien”

Junior Alonso se despidió este miércoles del Atlético Mineiro, tras disputar su último encuentro por la Copa Sudamericana, venciendo a Puerto Cabello de Venezuela y clasificando a octavos de final de la competencia internacional.

En declaraciones tras el partido, el defensor paraguayo confirmó que su vínculo con el club llegó a su fin, cerrando así un ciclo importante en su carrera en el fútbol brasileño.

El jugador explicó la naturaleza de su salida al señalar: “En enero llegué a un acuerdo con el club que me permitía irme sin cobrar. Así que hoy fue mi último partido con la camiseta de Galo”. Este gesto refleja el respeto y la relación que Alonso construyó con la institución durante su estancia en Belo Horizonte.

Finalmente, el defensor expresó su satisfacción con el deber cumplido al vestir la camiseta del ‘Galo’. “Estoy contento porque cumplí con mi deber. Terminar así está bien”, declaró en una entrevista con TV Alterosa, dejando una huella positiva en la afición y marcando un cierre profesional a su etapa en el equipo brasileño.

Sus números en Mineiro

