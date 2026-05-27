27 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Gustavo Florentín fue presentado en Oriente Petrolero

El entrenador paraguayo Gustavo Florentín comenzó a trabajar en el equipo boliviano.

Mayo 27, 2026 05:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Florentín posa con la camiseta del equipo que dirigirá en Bolivia.

FOTO: ORIENTE PETROLERO

El director técnico paraguayo, Gustavo Florentín, fue presentado oficialmente como el nuevo conductor táctico de Oriente Petrolero, uno de los clubes más tradicionales del fútbol boliviano.

El estratega compatriota, ex Cerro Porteño, Guaraní, Capiatá, entre otros clubes de nuestro país, asume el enorme desafío de levantar al refinero tras la salida del nacional Víctor Hugo “Tucho” Antelo.

Florentín, de 45 años, no llega solo. Desembarca en Santa Cruz de la Sierra con un cuerpo técnico de confianza y sello 100% guaraní: Hugo Caballero (Asistente Técnico) y Arnaldo Alonso (Preparador Físico) forman parte de su cuerpo técnico.

El acuerdo inicial entre el DT compatriota y la dirigencia de Oriente Petrolero es por un año, con el objetivo principal de devolver al equipo a los puestos de vanguardia y pelear por la clasificación a copas internacionales.

Gustavo Florentín Oriente Petrolero Bolivia
Redacción D10
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