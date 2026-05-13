Gran asistencia de Enciso para la victoria del Estrasburgo

El Racing de Estrasburgo venció 1-2 al Stade Brestois, en un partido pendiente por la fecha 29 de la Ligue 1 francesa. La gran figura del encuentro fue Julio Enciso.

El joven talento paraguayo volvió a demostrar por qué es considerado uno de los jugadores más punzantes de la liga. Su participación fue determinante, especialmente en la jugada que terminó por sellar el destino del partido, el segundo gol de su equipo, en donde fue responsable de una asistencia para Sebastian Nanasi.

Con una confianza absoluta, Enciso tomó la pelota en banda, encaró a dos defensores con una velocidad eléctrica y, tras un quiebre de cintura que dejó descolocada a la zaga local, sirvió un centro preciso para que su compañero solo tuviera que empujarla con golpe de cabeza.

La actuación del “Joyita” no se limitó solo a esa asistencia magistral, pues también participó de la jugada del primer gol, marcado por el argentino Valentín Barco. Empató provisoriamente Ludovic Ajorque para el Brest.

Sin embargo, el Estraburgo no pudo clasificarse a ninguna competencia europea, quedando a a seis puntos del Marsella, el clasificado a la Conference League. Le resta un partido contra el Mónaco, que sí puede desplazar al Marsella de ese lugar para la Conference.

Aun así, con este nivel el paraguayo reafirma que está en un estado de forma óptimo de cara a la Copa del Mundo.