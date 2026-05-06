Mathías Villasanti regresaría antes del parón mundialista

El volante paraguayo Mathías Villasanti ve cada vez más cerca su regreso a la competencia profesional en el Gremio de Brasil, según reportes que llegan desde Porto Alegre. Incluso, el hecho de que el equipo gaúcho tenga ahora lesionados en su medio campo podría acelerar su vuelta antes de que se dé el parón mundialista.

Según indica el portal GZH de Rio Grande do Sul, el jugador se reincorporará esta semana a los entrenamientos con balón junto a sus compañeros. De hecho, ayer el ex Cerro Porteño hizo por primera vez el calentamiento junto a sus compañeros, aunque luego se apartó para seguir trabajando solo.

Villasanti, quien incluso renunció a sus vacaciones para seguir su recuperación en Brasil, se encuentra trabajando en dos turnos, alternando entre actividades en el centro de entrenamiento Luiz Carvalho y fisioterapia con un profesional privado. El volante quiere volver a jugar lo antes posible para ser una de las opciones de Gustavo Alfaro en su lista para el Mundial.