Óscar Romero sobre el Mundial: “Dejo en manos de Dios”

Óscar Romero, futbolista de Huracán, conversó este lunes al mediodía en exclusiva para Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM luego de lo que fue su gran partido ante Boca Juniors convirtiendo los dos goles de penal para avanzar a cuartos de final del Apertura argentino.

El Melli comenzó refiriéndose al duelo especial que tuvo ante su ex equipo y su hermano Ángel Romero. “Para nosotros enfrentarnos siempre es un partido especial, ya nos tocó en Brasil en un Inter vs. Corinthians. El fútbol nos regala este tipo de experiencias, lo disfrutamos muchísimo porque ambos hicimos goles, independientemente al resultado”, detalló.

Sobre enfrentar a su ex equipo Boca Juniors, Óscar dio su parecer. “Me ha tocado jugar en esa institución y jugar en la Bombonera genera un sentimiento especial al jugador”, detalló.

En el post partido, Óscar explicó algunos detalles íntimos. “Mi mamá es la que sufre mucho, luego me dijo que quiso que Ángel marque otro gol para que la serie vaya a penales”, tiró entre risas. “Nos juntamos ayer (domingo), le metí el tema pero no quiso hablar. Se entiende, Boca es un club que demanda mucho estrés, por la presión que genera vestir esa camiseta”, añadió.

La pregunta obligada estuvo en si se ve en la lista del Mundial. “Dejo en manos de Dios, veremos si alcanza, el que decide es (Gustavo) Alfaro. Yo estoy a la expectativa y con muchas ganas. Trato de mentalizarme en la responsabilidad que tengo con Huracán”, declaró.

Sobre los penales convertidos ante Boca, Óscar realizó una confesión de una anécdota en Boca Juniors que le sirvió para decidir cómo patear los penales. “Recuerdo que Javi García (arquero suplente de Boca) decía que los zurdos patean cruzado. Lo vi a Leandro Brey (arquero titular) que miraba hacia el banco e intercambió palabras con Javi. Recordé eso y pateé de otra manera, por suerte fue adentro”, reveló.

Por último habló de Cerro Porteño y el posible retorno al club que los vio debutar. “Tanto Ángel como yo sabemos bien lo que sentimos por esta institución. Vamos a tomar la decisión de volver, si nos reciben en Cerro. La intensión está, Dios sabrá en qué momento será”, concluyó.