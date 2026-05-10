10 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Julio Enciso se reencuentra con el gol

VIDEO. El paraguayo Julio Enciso marcó un gol para el Racing de Estrasburgo en el fútbol de Francia.

Mayo 10, 2026 06:43 p. m.
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Enciso festeja su gol para el Estrasburgo.

Foto: Gentileza.

En partido correspondiente a la fecha 33 de la Liga de Primera División del fútbol de Francia, el Angers y el Racing de Estrasburgo terminaron empatando 1-1.

El paraguayo Julio Enciso, que arrancó de titular, abrió la cuenta para su equipo antes de que se vaya la primera etapa con un tanto de penal.

En la complementaria, el Angers lo empató con un gol de Koyalipou a los 70 minutos.

Con este resultado, Estrasburgo, que tiene un partido pendiente, llega a 47 puntos en la tabla, ubicándose en la octava posición. El Angers está con 35 unidades.

Julio Enciso Estrasburgo Francia
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