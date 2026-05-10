Julio Enciso se reencuentra con el gol

En partido correspondiente a la fecha 33 de la Liga de Primera División del fútbol de Francia, el Angers y el Racing de Estrasburgo terminaron empatando 1-1.

El paraguayo Julio Enciso, que arrancó de titular, abrió la cuenta para su equipo antes de que se vaya la primera etapa con un tanto de penal.

En la complementaria, el Angers lo empató con un gol de Koyalipou a los 70 minutos.

Con este resultado, Estrasburgo, que tiene un partido pendiente, llega a 47 puntos en la tabla, ubicándose en la octava posición. El Angers está con 35 unidades.