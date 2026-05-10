09 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Huracán de Óscar Romero elimina a Boca Juniors

El Huracán de Óscar Romero, autor de un doblete, eliminó a Boca Juniors de Ángel Romero y Adam Bareiro, que se retiró lesionado, por los octavos de final del torneo Apertura del fútbol argentino.

Mayo 09, 2026 10:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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Óscar Romero fue figura para Huracán que eliminó a Boca Juniors.

Huracán del paraguayo Óscar Romero avanzó a cuartos de final del torneo Apertura del fútbol argentino al vencer por 3-2 a Boca Juniors de Ángel Romero y Adam Bareiro en juego disputado en el estadio La Bombonera.

Óscar fue titular y marcó dos goles de penal para El Globo. En Boca el titular fue Adam Bareiro que se retiró lesionado y Ángel Romero ingresó en la etapa complementaria.

Huracán se clasifica a los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol argentino. Boca Juniors, que había tenido una campaña fantástica en la primera fase queda fuera de competencia.

Óscar Romero Huracán Boca Juniors
Redacción D10
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