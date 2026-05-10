Huracán de Óscar Romero elimina a Boca Juniors

Huracán del paraguayo Óscar Romero avanzó a cuartos de final del torneo Apertura del fútbol argentino al vencer por 3-2 a Boca Juniors de Ángel Romero y Adam Bareiro en juego disputado en el estadio La Bombonera.

Óscar fue titular y marcó dos goles de penal para El Globo. En Boca el titular fue Adam Bareiro que se retiró lesionado y Ángel Romero ingresó en la etapa complementaria.

Huracán se clasifica a los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol argentino. Boca Juniors, que había tenido una campaña fantástica en la primera fase queda fuera de competencia.

¡¡LA LEY DEL EX SE HIZO PRESENTE EN LA BOMBONERA!! ¡¡ÓSCAR ROMERO LE PEGÓ FUERTE Y AL MEDIO Y MARCÓ EL 2-1 DE HURACÁN ANTE BOCA EN EL ALARGUE!! pic.twitter.com/o4ostO8oNx — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026