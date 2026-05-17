17 may. 2026
Fútbol Internacional

Semana clave para los paraguayos en copas

Cerro Porteño en la Copa Libertadores, Olimpia y Recoleta en la Copa Sudamericana son los representantes paraguayos que tendrán juegos determinantes de cara a sus respectivos futuros en los torneos internacionales. Libertad, ya eliminado, va por el honor.

Mayo 17, 2026 07:31 p. m. • 
Por Redacción D10
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Equipo de Cerro Porteño que jugó ante Junior.

Foto: AFP

La semana internacional para los equipos paraguayos comenzará el martes 19 de mayo con dos compromisos que arrancarán a las 23:00. Recoleta se presentará en Ecuador para buscar su primera victoria en el Grupo D de la Copa Sudamericana.

El Canario, que hasta ahora igualó en todos sus compromisos, cuenta con cuatro puntos y se mantiene en la lucha por continuar en el certamen internacional. El Deportivo Cuenca, con cinco unidades, hará de local en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro.

A la misma hora, también en Ecuador, Libertad intentará sumar sus primeros puntos en una Copa Libertadores donde está mostrando su peor versión. El elenco paraguayo, que en su casillero no cuenta con unidades, ya está eliminado de este torneo y una probable clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana pende de un hilo.

El Gumarelo visitará a un Independiente del Valle, que marcha segundo en la tabla del Grupo H con siete puntos, con la idea de maquillar la pésima campaña internacional que está haciendo hasta la fecha. El juego se desarrollará en Ciudad Deportiva Independiente del Valle.

El miércoles 20 de mayo, Olimpia recibirá a Vasco da Gama en el estadio ueno Defensores del Chaco con el apoyo de su gente. El Decano y actual campeón del fútbol paraguayo tiene toda la atención centrada en este certamen.

El Franjeado está en igualdad de puntos (7) con el rival de turno en el Grupo G por lo que un triunfo lo dejaría encaminado hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso comenzará a las 19:00.

Ese mismo día, pero desde las 21:30, Cerro Porteño tendrá una dura parada por el Grupo F de la Copa Libertadores. El Ciclón, que marcha en la segunda ubicación con siete puntos, visitará al Palmeiras, líder de la zona con ocho unidades.

El Azulgrana pretende sumar en el Allianz Parque, algo que ya lo ha conseguido en ediciones anteriores, para así acercarse a la siguiente ronda copera.

Cerro Porteño Olimpia Recoleta Libertad Copa Sudamericana Copa Libertadores
Redacción D10
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