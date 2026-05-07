07 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Otro sueño roto para la Joya Enciso

Es una temporada agridulce para “La Joya” Julio Enciso ya que ha sufrido dos eliminaciones consecutivas en semifinales con el Racing de Estrasburgo.

Mayo 07, 2026 06:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso sufrió una nueva eliminación con el Racing de Estrasburgo.

Foto: Gentileza - Racing de Estrasburgo.

Hoy se confirmó la eliminación del equipo francés ante el Rayo Vallecano. Tras haber perdido 1-0 en el partido de ida, el Estrasburgo volvió a caer por 1-0 en la revancha disputada en España. Enciso fue titular, pero lamentablemente falló un penal, en la agonía del partido, que pudo haber cambiado el rumbo de la serie.

De esta manera Julio Enciso tropieza con dos duras derrotas en semifinales. La anterior fue hace apenas un par de semanas (22de abril), el Estrasburgo quedó fuera de la final local (Copa de Francia) al caer 2-0 contra el Niza.

Estrasburgo Julio Enciso Conference League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aarce.jfif
Paraguayos en el Exterior
Fantástico momento de Alex Arce
VIDEO. El paraguayo Alex Arce marcó un hat-trick para su equipo en Copa Libertadores.
Mayo 01, 2026 03:49 p. m.
HHLociZWUAABrmf.jfif
Paraguayos en el Exterior
Cae el Racing de Julio Enciso
Por las semifinales de la Liga Conferencia, Racing cayó 1-0 en su visita al Rayo Vallecano español.
Abril 30, 2026 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
20260224_224915.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro irá al banco para limpiar amarillas
El delantero paraguayo de Boca Juniors, Adam Bareiro, estará en el banco de suplentes en el último partido de su equipo por la temporada regular en Argentina.
Abril 30, 2026 04:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
El chichón en el rostro rival que provocó Julio Enciso
Durante el juego del Rayo Vallecano ante Racing de Estrasburgo, el paraguayo Julio Encisco que juega en el último equipo, le dio un manotazo accidental a un rival cuyo rostro quedó con evidencias del golpe.
Abril 30, 2026 04:54 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CRUZEIRO-BOCA
Paraguayos en el Exterior
La crítica de Mariano Closs a Adam Bareiro por su expulsión
El paraguayo Adam Bareiro recibió una crítica por parte del relator Mariano Closs en plena transmisión luego de que el delantero xeneize fuera expulsado ante Cruzeiro por la Conmebol Libertadores.
Abril 29, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
HHB3aadbcAAHNnk.jpg
Paraguayos en el Exterior
Carlos González, decepcionado de Gustavo Alfaro
Carlos González, autor de un triplete ante Libertad, confesó que no recibió ningún tipo de comunicación por parte del entrenador de la Selección Paraguaya Gustavo Alfaro y afirmó sentirse decepcionado.
Abril 28, 2026 11:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más