Otro sueño roto para la Joya Enciso

Hoy se confirmó la eliminación del equipo francés ante el Rayo Vallecano. Tras haber perdido 1-0 en el partido de ida, el Estrasburgo volvió a caer por 1-0 en la revancha disputada en España. Enciso fue titular, pero lamentablemente falló un penal, en la agonía del partido, que pudo haber cambiado el rumbo de la serie.

De esta manera Julio Enciso tropieza con dos duras derrotas en semifinales. La anterior fue hace apenas un par de semanas (22de abril), el Estrasburgo quedó fuera de la final local (Copa de Francia) al caer 2-0 contra el Niza.