05 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Falleció el paraguayo Eladio Zárate, goleador del fútbol chileno

El delantero Eladio Zárate, que comenzó en Olimpia, brilló en clubes chilenos.

Mayo 05, 2026 04:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Eladio Zarate.jpg

Eladio Zárate fue goleador por cuatro temporadas en el fútbol chileno.

FOTO: @cracksyleyendas

El fútbol paraguayo y el chileno están de luto tras la partida de Eladio Zárate, el legendario artillero nacional que dejó una huella imborrable en el fútbol trasandino durante la década de los 60 y 70. Zárate, quien inició su brillante carrera en el Club Olimpia, falleció a los 84 años de edad, dejando tras de sí un legado de goles inalcanzables.

Reconocido por su extraordinaria capacidad de definición, el compatriota se convirtió en un verdadero ídolo en el extranjero, ganándose el respeto de toda una nación a fuerza de festejos.

Su paso por Chile fue arrollador. Zárate ostenta el récord histórico de ser el máximo goleador de la Primera División de ese país en cuatro temporadas consecutivas (1967, 1968, 1969 y 1970), defendiendo las camisetas de Unión Española y Universidad de Chile.

Su potencia y olfato goleador lo llevaron también a brillar en Argentina con San Lorenzo y en México, pero fue en las canchas trasandinas donde se consagró como uno de los extranjeros más influyentes de la historia del fútbol sudamericano.

A pesar de su éxito fuera de nuestras fronteras, Eladio Zárate siempre mantuvo su esencia paraguaya, siendo recordado en nuestro país por su potencia física e instinto matador. Clubes e hinchas de diversas latitudes han expresado sus condolencias.

Fútbol chileno Universidad de Chile Unión Española
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