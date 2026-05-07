El penal que malogró Julio Enciso tras discutir con su compañero

Julio Enciso no tuvo un buen jueves en la eliminación del Racing de Estrasburgo de la Conference League. El jugador pudo haber igualado el marcador en tiempo de adición, mediante un penal pitado por la mano de Oscar Valentín, del Rayo Vallecano.

¡AUGUSTO PARA ASEGURAR UN LUGAR EN LA FINAL! Batalla le dijo que no a Enciso y Rayo Vallecano irá por el título.



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El marcador ya estaba 0-1 a favor del cuadro español, y en el global la diferencia era de dos goles, pero cuando se jugaba el cuarto minuto de recuperación de los seis que dio el árbitro, el portero Augusto Batalla del Rayo Vallecano detuvo el remate del delantero de la Selección Paraguaya.

Antes de la ejecución, Julio Enciso discutió por el penal con su compañero marfileño Martial Godo, quien también estaba con ganas de encargarse del tiro. Otros compañeros intervinieron para dejar que el paraguayo finalmente se hiciera cargo de la jugada.

Embrouille entre Godo et Enciso pour tirer le penalty de la 90e+4 (raté par Enciso)...

Putain le match catastrophique de bout en bout que nous ont offert les Strasbourgeois. C'est honteux 🤮🤮🤮 pic.twitter.com/vNlEVN6SAg — JS Grond-Tran (@JS_Grond) May 7, 2026

El albirrojo remató cruzado, potente, mas el arquero argentino se fue bien para impedir el empate y dejar el 0-1 definitivo que decretó la eliminación del Racing de Estrasburgo de la Conference League.