07 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

El penal que malogró Julio Enciso tras discutir con su compañero

VIDEO: El paraguayo Julio Enciso desperdició un penal que pudo significar el empate del Racing de Estrasburgo ante el Rayo Vallecano. Por la ejecución del tiro discutió con su compañero Martial Godo.

Mayo 07, 2026 06:32 p. m.
Julio Enciso

Augusto Batalla detuvo el tiro de Julio Enciso.

Foto: Gentileza - Getty.

Julio Enciso no tuvo un buen jueves en la eliminación del Racing de Estrasburgo de la Conference League. El jugador pudo haber igualado el marcador en tiempo de adición, mediante un penal pitado por la mano de Oscar Valentín, del Rayo Vallecano.

El marcador ya estaba 0-1 a favor del cuadro español, y en el global la diferencia era de dos goles, pero cuando se jugaba el cuarto minuto de recuperación de los seis que dio el árbitro, el portero Augusto Batalla del Rayo Vallecano detuvo el remate del delantero de la Selección Paraguaya.

Antes de la ejecución, Julio Enciso discutió por el penal con su compañero marfileño Martial Godo, quien también estaba con ganas de encargarse del tiro. Otros compañeros intervinieron para dejar que el paraguayo finalmente se hiciera cargo de la jugada.

El albirrojo remató cruzado, potente, mas el arquero argentino se fue bien para impedir el empate y dejar el 0-1 definitivo que decretó la eliminación del Racing de Estrasburgo de la Conference League.

Julio Enciso Estrasburgo Rayo Vallecano Conference League
Más contenido de esta sección
aarce.jfif
Paraguayos en el Exterior
Fantástico momento de Alex Arce
VIDEO. El paraguayo Alex Arce marcó un hat-trick para su equipo en Copa Libertadores.
Mayo 01, 2026 03:49 p. m.
HHLociZWUAABrmf.jfif
Paraguayos en el Exterior
Cae el Racing de Julio Enciso
Por las semifinales de la Liga Conferencia, Racing cayó 1-0 en su visita al Rayo Vallecano español.
Abril 30, 2026 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
20260224_224915.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro irá al banco para limpiar amarillas
El delantero paraguayo de Boca Juniors, Adam Bareiro, estará en el banco de suplentes en el último partido de su equipo por la temporada regular en Argentina.
Abril 30, 2026 04:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
El chichón en el rostro rival que provocó Julio Enciso
Durante el juego del Rayo Vallecano ante Racing de Estrasburgo, el paraguayo Julio Encisco que juega en el último equipo, le dio un manotazo accidental a un rival cuyo rostro quedó con evidencias del golpe.
Abril 30, 2026 04:54 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CRUZEIRO-BOCA
Paraguayos en el Exterior
La crítica de Mariano Closs a Adam Bareiro por su expulsión
El paraguayo Adam Bareiro recibió una crítica por parte del relator Mariano Closs en plena transmisión luego de que el delantero xeneize fuera expulsado ante Cruzeiro por la Conmebol Libertadores.
Abril 29, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
HHB3aadbcAAHNnk.jpg
Paraguayos en el Exterior
Carlos González, decepcionado de Gustavo Alfaro
Carlos González, autor de un triplete ante Libertad, confesó que no recibió ningún tipo de comunicación por parte del entrenador de la Selección Paraguaya Gustavo Alfaro y afirmó sentirse decepcionado.
Abril 28, 2026 11:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más