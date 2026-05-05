04 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

El equipo del Pepe Cardozo empata en primera semifinal

El Municipal Liberia de Costa Rica, dirigido por el paraguayo José Cardozo, empató 1 a 1 con Saprissa por la semifinal de ida del Apertura. El gol del Liberia fue marcado por un paraguayo.

Mayo 04, 2026 09:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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El entrenador paraguayo busca su primera final en el fútbol costarricense.

FOTO: La Teja

El Municipal Liberia, bajo la dirección estratégica del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, firmó un empate 1-1 frente al Deportivo Saprissa en el duelo de ida de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 de Costa Rica.

El conjunto pampero, liderado por el “Pepe” Cardozo, logró adelantarse en el marcador gracias a una anotación del compatriota Néstor Arévalo; sin embargo, no pudo sostener la ventaja ante el empuje morado en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño. Con este resultado, el estratega guaraní mantiene a su equipo con vida y extiende una racha de once partidos invicto, demostrando la solidez competitiva que ha inyectado al club liberiano en esta instancia decisiva.

Tras el encuentro, José Cardozo se mostró autocrítico respecto al funcionamiento de sus dirigidos, señalando que, aunque el empate deja la serie abierta, el equipo debe recuperar la posesión del balón para el partido de vuelta.

El técnico paraguayo enfatizó el carácter de “guerreros” de sus futbolistas y advirtió que irán al Estadio Ricardo Saprissa con la firme intención de “ahogar el festejo” a los locales. Ahora, Cardozo y su plantel se preparan para un desafío mayúsculo en Tibás, donde buscarán dar la sorpresa y sellar el pase a la gran final del fútbol costarricense.

¿SE QUEDA? El presidente del Liberia, Wilder Eusse, se refirió a la intención del club de retener al paraguayo en el banquillo. “Hasta que no esté firmado es un riesgo, pero la intención es que se quede por un tiempo más”, aseguró.

“La primera propuesta es para renovarlo por un año y estamos trabajando en una cláusula para poder extenderlo un poco más y esperemos que se quede el año que viene”, dijo el dirigente.

Pepe Cardozo Costa Rica Fútbol Internacional
Redacción D10
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