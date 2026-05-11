Adam Bareiro sufrió un desgarro y es baja por tres semanas

El panorama para Adam Bareiro y su esperada convocatoria a la Selección Paraguaya dio un giro preocupante. Tras confirmarse una lesión en el aductor derecho sufrida el pasado sábado ante Huracán, el delantero de Boca Juniors enfrenta un periodo de inactividad que llega en el momento más inoportuno: a las puertas de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Aunque el club no emitió un parte médico con fechas exactas, los plazos habituales para este tipo de dolencias musculares sugieren un mínimo de tres semanas de baja. Esta recuperación condiciona drásticamente su ritmo de juego, pues está confirmado que no jugará contra Cruzeiro esta semana por la Copa Libertadores.

Lo más probable, según reportes llegados de Buenos Aires, es que el ex Olimpia regrese contra Universidad Católica, por el mismo torneo continental, lo que se dará recién el 28 del presente mes, es decir, solo tres días antes de que Gustavo Alfaro presente la lista definitiva de la Albirroja.