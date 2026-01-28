27 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

Cerro Porteño gana pero sigue sin convencer

Cerro Porteño tuvo un flojo partido ante Sportivo San Lorenzo, pero terminó triunfando por 4-2.

Enero 27, 2026 10:22 p. m.
WhatsApp Image 2026-01-27 at 8.55.44 PM.jpeg

Blas Riveros anotó el primer gol azulgrana.

Foto: Juan Riveros.

Cerro Porteño sacó adelante un resultado positivo ante San Lorenzo sobre la hora para triunfar por 4-2, pero sembrando dudas con respecto al rendimiento, ya que fue efectivo pero careció de volumen de juego, por lo que por momentos se vio complicado ante un rival combativo que vendió cara la derrota.

Formulando una estrategia con el refuerzo más caro de la temporada, Pablo Vegetti, el Ciclón no fue capaz de alimentar a su referente de área, increíblemente sacrificándolo a la lucha y muy lejos de la zona de definición, por lo que la flamante estrella del Azulgrana no apareció, diluyéndose en el juego de un adversario que fue intenso y no lo dejó respirar al Azulgrana.

La jerarquía de individualidades marcaron la diferencia en Cerro, que supo capitalizar en el arranque y final de cada periodo, pero pasando zozobras cuando el Santo reaccionó y se acercó al milagro de revertir un 0-3, pero quedó con las manos vacías.

Mucho aún por mejorar, desde la idea inicial como también para pegar un golpe de timón en el desarrollo del juego por parte del entrenador Jorge Bava, que sigue mostrando indicios de no encontrar un equilibrio óptimo, que le permita a su equipo el tomar el protagonismo que por una lógica obligación debe de tener en el torneo.

