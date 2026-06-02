El video emotivo que compartió Gatito Fernández

El portero de la Selección Paraguaya, Roberto Fernández, compartió este martes a través de su cuenta en Instagram un video acerca del sueño que está viviendo con la Albirroja. “Desde muy chico soñé con jugar un Mundial como lo hizo mi papá”, dijo recordando a su papá del mismo nombre.

“Era un sueño que escribía, que imaginaba una y otra vez, viéndome dentro de una cancha defendiendo los colores de mi país”, aseveró. El portero habló de momentos complicados que lo alejaban de su deseo, pero que a pesar de ello siguió creyendo. “Tengo el privilegio de cumplir aquel sueño que nació cuando era niño”, indicó.

El Gatito destacó el hecho de defender la portería de Paraguay como hace 40 años, en el Mundial de México 1986, lo hizo su papá. En el material se observa que el Gato, en la concentración en Ypané, le entregó la camiseta que utilizó en aquella cita mundialista.

Esa casaca de portero “representa sacrificio, esfuerzo, enseñanzas, valores, y el amor por nuestro país”. “Gracias, papá, por tu legado (…) Te tocó vivir tu mundial, hoy te toca verme vivir el mío”, afirmó.

Si bien durante toda las Eliminatorias Sudamericanas, Roberto Junior Fernández utilizó el dorsal 12, para el Mundial 2026 se confirmó que en su espalda lucirá el 1, como hace 40 años lo hizo su papá.