Enciso pasó las pruebas médicas

El delantero paraguayo Julio Enciso se hizo esta tarde en Londres las pruebas médicas correspondientes para, en horas más, ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del Racing de Estraburgo de Francia.

El jugador de 21 años fichará por el club francés, que es propiedad del grupo empresarial BlueCop, el mismo que es propietario del Chelsea, club al que el paraguayo podría sumarse de tener una buena temporada con el Racing.

De hecho, según informó The Argus, no se pensó en ningún momento que Enciso fiche por el club inglés, en parte porque el entrenador Enzo Maresca ya tiene cubierta su línea ofensiva.

También porque de haber fichado por el equipo inglés no hubiera podido ser cedido al Racing, pues ya tiene en esa condición a tres jugadores en el equipo galo, lo máximo permitido por FIFA.