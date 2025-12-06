El Chelsea tropieza ante el Bournemouth

Los ‘blues’ gozaron de varias oportunidades, pero entre Djordje Petrovic y el desacierto de sus delanteros no pudieron evitar el empate ante un Bournemouth que suma su sexto partido seguido sin ganar en el torneo doméstico.

El partido empezó por todo lo alto para los locales, que se adelantaron en el marcador, pero, tras una revisión de más de tres minutos, vieron como el tanto era anulado por fuera de juego.

Alex Scott filtró un pase para Evanilson, que se encontró con Robert Sánchez en el mano a mano y cuyo rechace lo aprovechó Antoine Semenyo para mandar el balón a la red, que posteriormente fue denegado por el VAR.

Superado el susto, el Chelsea, muy espeso en ataque y con Estevao en el banquillo, no consiguió estar cómodo en el encuentro ante un Bournemouth que les superó en intensidad.

Las únicas oportunidades de los ‘Blues’ en la primera parte llegaron por medio de un cabezazo de Marc Cucurella, que no encontró portería tras un centro preciso de Pedro Neto, que tuvo sus botas el primero, pero su disparo se fue desviado.

Poco después, Liam Delap, que volvió a ser titular, tuvo que abandonar el encuentro por un problema en el hombro, y en su lugar, entró el español Marc Guiu, que no pudo aprovechar la oportunidad.

Los de Andoni Iraola estuvieron más acertados en los primeros cuarenta y cinco minutos y Semenyo y Scott se toparon con Robert Sánchez, que realizó dos grandes paradas.

La más clara fue la de Semenyo ya que tras la parada del español, Evanilson, muy forzado, falló el rechace con todo a favor.

Tras la reanudación, los visitantes salieron decididos a llevarse los tres puntos y Neto estuvo a punto de inaugurar el marcador.

La más clara llegó minutos después cuando Alejandro Garnacho mandó el balón al palo, y después, tanto Enzo Fernández como Cole Palmer, que no era titular desde hace tres meses, se toparon con Djordje Petrovic, que solventó todas las oportunidades de los de Enzo Maresca.

Guiu también tuvo la suya, pero al igual que el disparo de Garnacho, no encontró portería.

Loa de Iraola resistieron el empuje del Chelsea y estuvieron a punto de dar la sopresa en la única oportunidad que tuvieron en toda la segunda parte.

Una gran jugada de los ‘Cherries’ acabó en las botas de Semenyo, que neutralizó todo el peligro local, y sacó un disparo peligroso que logró tapar de nuevo Robert Sánchez.

El Chelsea, en los minutos finales, fue incapaz de perforar la portería rival, y aunque tuvo la posesión del balón, no pudo tener ninguna ocasión de gol para evitar el empate.

A pesar del empate, los de Enzo Maresca recortan un punto al Arsenal, que perdió ante el Aston Villa, y se coloca cuartoo de forma provisional, mientras que el Bournemouth sigue con la mala racha y se queda decimotercero con 20 unidades.

- Ficha técnica:

0 - Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi (Hill, m.62), Truffert; Scott; Alex Jiménez (Adli, m.74), Tavernier, Kluivert (Brooks, m.74), Semenyo; Evanilson (Unal, m.88).

0 - Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Enzo; Neto, Palmer (Joao Pedro, m.58), Garnacho (Estevao, m.77); Delap (Guiu, m.32).

Árbitro: Michael Oliver. Mostró tarjeta amarilla a Guiu (m.86) y a Neto (m.90+2) por parte del Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada quince de la Premier League disputado en Vitality Stadium (Bournemouth).