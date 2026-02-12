11 feb. 2026
Copa Libertadores

2 de Mayo hace historia y avanza a la Fase 2

2 de Mayo empató de visita ante Alianza Lima y se clasificó a la Fase 2 de la Conmebol Libertadores.

Febrero 11, 2026 11:37 p. m. • 
Por Redacción D10
20260211_233458.jpg

2 de Mayo avanzó a la Fase 2 de la Conmebol Libertadores.

2 de Mayo sigue haciendo historia en su primera participación internacional en la Conmebol Libertadores al empatar ante Alianza Lima y clasificarse a la Fase 2 del certamen.

Un partido bravo donde tuvo un penal en contra a los 36 minutos y el portero Ángel Martínez pudo desviar el disparo de Erick Castillo para que la primera mitad se vaya con el marcador de 0-0.

En el segundo tiempo, más precisamente a los 65 minutos, Luis Advíncula marcó el tanto que desniveló el tanteador para el local y marcó la paridad el resultado global.

Cuando todo parecía desmoronarse para el equipo de Eduardo Ledesma, el equipo paraguayo demostró fortaleza mental para reponerse y anotar el empate 1-1 por intermedio de Brahian Ayala desde los doce pasos tras revisión VAR.

A partir de ahí, 2 de Mayo se dedicó a defender la paridad que le sirvió para clasificarse a la Fase 2 del certamen en el que participa por primera vez en su historia.

2 de Mayo avanzó a la Fase 2 del certamen donde jugará ante Sporting Cristal. Un detalle no menor es que el Gallo Norteño se ganó 500.000 dólares por avanzar de ronda.

2 de Mayo Alianza Lima Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HAWTnJvWQAEb_-0.jpeg
Copa Libertadores
Todo el foco en la revancha
Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, dijo que apuntaría todo por lograr la clasificación en la Copa Libertadores.
Febrero 05, 2026 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HAXEyf8W8AA6WJ6.jpeg
Copa Libertadores
Diego Acosta marcó “el gol más lindo” de su carrera
El golazo de Diego Acosta no solo se ganó la consideración del continente, sino también ocupa un lugar especial en la vida del jugador.
Febrero 05, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.24.24 AM.jpeg
Copa Libertadores
Ledesma resalta el resultado
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, se mostró feliz tras la histórica victoria en Copa Libertadores.
Febrero 05, 2026 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-04 at 18.30.34.jpeg
Copa Libertadores
2 de Mayo vs. Alianza Lima: Paso a paso
¡HISTÓRICO! 2 de Mayo recibe en en el Río Parapití a Alianza Lima de Perú (21:30) en el partido de ida de la Fase 1 de la Conmebol Libertadores. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 04, 2026 08:33 p. m.
 · 
Redacción D10
G_wq4xeX0AA48S5.jpeg
Copa Libertadores
Gran expectativa en el Norte
Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, pintó el panorama a horas del histórico debut del Gallo en Copa Libertadores.
Febrero 04, 2026 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
G_yuEMhbUAI1g6G.jpeg
Copa Libertadores
El Gallo en la vitrina internacional
Histórico estreno del 2 de Mayo en la Libertadores ante el Alianza Lima de Perú.
Febrero 04, 2026 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más