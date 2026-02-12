2 de Mayo hace historia y avanza a la Fase 2

2 de Mayo sigue haciendo historia en su primera participación internacional en la Conmebol Libertadores al empatar ante Alianza Lima y clasificarse a la Fase 2 del certamen.

Un partido bravo donde tuvo un penal en contra a los 36 minutos y el portero Ángel Martínez pudo desviar el disparo de Erick Castillo para que la primera mitad se vaya con el marcador de 0-0.

En el segundo tiempo, más precisamente a los 65 minutos, Luis Advíncula marcó el tanto que desniveló el tanteador para el local y marcó la paridad el resultado global.

Cuando todo parecía desmoronarse para el equipo de Eduardo Ledesma, el equipo paraguayo demostró fortaleza mental para reponerse y anotar el empate 1-1 por intermedio de Brahian Ayala desde los doce pasos tras revisión VAR.

A partir de ahí, 2 de Mayo se dedicó a defender la paridad que le sirvió para clasificarse a la Fase 2 del certamen en el que participa por primera vez en su historia.

2 de Mayo avanzó a la Fase 2 del certamen donde jugará ante Sporting Cristal. Un detalle no menor es que el Gallo Norteño se ganó 500.000 dólares por avanzar de ronda.