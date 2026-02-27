26 feb. 2026
Torneo Apertura

Atractivo, reñido pero todo dividido

2-2 fue el resultado de un gran espectáculo futbolístico entre Recoleta y Nacional en el cierre de la fecha 7, a pesar que falta un duelo por regularizar (Guaraní vs. 2 de Mayo).

Febrero 26, 2026 10:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta y Nacional se dividieron los puntos en el estadio Ricardo Gregor, en el barrio Campo Grande.

Se dividieron los puntos en Campo Grande, Recoleta arrancó con todo el partido ganando por 2-0, pero Nacional encontró el camino para emparejar el duelo y sobre el final hasta pudo haberse llevado los tres puntos a Barrio Obrero.

El encuentro tuvo un arranque frenético en menos de 20 minutos fueron tres gritos de goles para ambos aficionados. El Canario comenzó de la mejor manera y aprovechó su momento. El primer tanto llegó a los 12’, fue obra del delantero Kevin Parzajuk. Un minuto más tarde el equipo local volvía a marcar, en esta ocasión el otro delantero en cancha, Aldo González.

Fueron dos durísimos golpes que recibió la Academia, pero a pesar de eso supo reponerse y muy rápido.

El descuento llegó a los 18 ’ gracias a una picardía de Alejandro Samudio que con mucha experiencia logró la anotación. De ahí en más el partido se volvió trabado en el medio sector con el Trico intentando empatar y el Canario defendiendo la ventaja. En la complementaria, volvió a ser intenso y reñido.

Pero Nacional logró el objetivo de emparejar el juego. El capitán, Orlando Gaona Lugo aprovechó una serie de rebotes en el área para lograr el empate 2-2.

Sobre el final, la Academia tuvo una clarita para lograr la victoria, el experimentado Roque Santa Cruz remató al arco y el balón caprichosamente pegó en el travesaño.

