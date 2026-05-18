18 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Emotiva reflexión de Julio Enciso: familia, fe y el sueño del Mundial

Julio Enciso cerró su temporada con el Racing de Estrasburgo y compartió una emotiva reflexión en redes sociales, donde agradeció a su familia, a Dios y dejó un claro mensaje pensando en Paraguay y el Mundial 2026.

Mayo 18, 2026 12:22 p. m.
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Julio Enciso, delantero paraguayo del Racing de Estrasburgo.

Foto: Gentileza.

La temporada europea llegó a su final para Julio Enciso y el futbolista paraguayo ya comienza a enfocar toda su energía en uno de los grandes objetivos de su carrera: el Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Paraguaya. Luego de disputar su último encuentro con el Racing de Estrasburgo de Francia, el atacante utilizó sus redes sociales para compartir una emotiva reflexión sobre lo vivido en estos meses y lo que sueña alcanzar en el futuro cercano.

“Un partido increíble cerrando la temporada de una forma soñada”, expresó Enciso en su cuenta de Instagram, dejando en evidencia la satisfacción por el rendimiento colectivo e individual conseguido en el cierre del campeonato francés. El paraguayo fue una de las piezas importantes dentro del equipo y terminó el ciclo con confianza, continuidad y buenas sensaciones de cara a los desafíos que se vienen.

En su mensaje, la “Joya” también dedicó palabras especiales a las personas que lo acompañaron durante todo este proceso. Agradeció a Dios “por nunca dejarme solo y por darme fuerzas en cada momento”, además de destacar el apoyo permanente de su familia y de su esposa, a quien definió como un sostén fundamental en su carrera. También tuvo un reconocimiento para sus compañeros de equipo, remarcando que desde el primer día lo hicieron sentir cómodo tanto dentro como fuera de la cancha.

El posteo mostró a un Enciso mucho más maduro, reflexivo y enfocado. Más allá de cerrar una temporada positiva en Europa, el futbolista dejó en claro que sus metas todavía están lejos de terminar. “Seguiré trabajando duro porque quedan muchos desafíos y sueños por cumplir con mi país”, escribió, en una frase que rápidamente fue interpretada por los hinchas paraguayos como una referencia directa al gran sueño mundialista.

Con apenas 22 años, Enciso aparece como una de las principales figuras sobre las cuales se apoya la ilusión de Paraguay rumbo a la Copa del Mundo 2026. Su crecimiento futbolístico en Europa, sumado a la experiencia acumulada en la selección absoluta, lo convierten en una pieza clave dentro del proyecto encabezado por el técnico albirrojo Gustavo Alfaro.

La Selección Paraguaya atraviesa una etapa de renovación y esperanza, y en ese contexto el talento del ex Libertad representa una de las cartas más importantes para competir nuevamente en la máxima cita del fútbol mundial. Enciso lo sabe y por eso cada paso que da parece estar orientado a llegar en plenitud al desafío más grande de su carrera.

Tras el cierre de temporada en Francia, ahora comenzará un periodo de descanso antes de sumarse nuevamente a los trabajos con la Albirroja. El objetivo está claro: seguir creciendo, consolidarse definitivamente en la élite y ayudar a Paraguay a volver a escribir su nombre entre las mejores selecciones del planeta.

Julio Enciso Paraguay Albirroja
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