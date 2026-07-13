Luqueño suma jerarquía: Alexis Cantero es el cuarto fichaje

Sportivo Luqueño no detiene su actividad en el mercado de pases y sigue incorporando futbolistas para afrontar un Torneo Clausura que será determinante en la lucha por la permanencia en la División de Honor.

La dirigencia auriazul confirmó la llegada de Alexis Cantero, quien arriba a préstamo desde Olimpia tras culminar su experiencia en el FK Orenburg de Rusia, donde disputó el primer semestre de la temporada.

El mediocampista ofensivo representa una incorporación importante para el esquema del entrenador, que busca potenciar el funcionamiento del equipo con jugadores de mayor experiencia y recorrido internacional.

Cantero había sido transferido de Guaraní a Olimpia a mediados de 2025, luego de destacarse con el conjunto aurinegro. Tras un breve ciclo en el club franjeado, dio el salto al fútbol europeo con su cesión al FK Orenburg, experiencia que ahora buscará capitalizar en su regreso al campeonato paraguayo.

Con su incorporación, Luqueño suma su cuarto refuerzo para el segundo semestre. Anteriormente habían sido anunciados el arquero Nicolás Campisi, el volante Miguel Barreto y el defensor Lucas Morales, conformando una base de incorporaciones pensada para fortalecer todas las líneas del equipo.

La institución auriazul apuesta por un plantel renovado y competitivo, consciente de que el Clausura será clave para mejorar su rendimiento y escapar definitivamente de la comprometida situación en la tabla de promedios.

Con Alexis Cantero ya integrado al grupo, Sportivo Luqueño continúa enviando un mensaje claro en este mercado de pases: reforzar el plantel con futbolistas de calidad para pelear por la permanencia y aspirar a una campaña mucho más sólida en la segunda mitad del año.