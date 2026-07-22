22 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño tiene todo listo para el debut

Ariel Holan perfila el onceno azulgrana para el debut de este viernes ante Trinidense en La Nueva Olla.

Julio 22, 2026 07:00 p. m.
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Manuel Roffo hará su debut en el campeonato Clausura.

Cerro Porteño va ultimando detalles para lo que será su estreno en el Torneo Clausura 2026, este viernes ante Sportivo Trinidense en La Nueva Olla desde las 18:30.

Para dicho encuentro, Ariel Holan, entrenador del equipo, tiene todo prácticamente confirmado.

En la portería azulgrana, así como están las cosas, se dará el debut del argentino Manuel Roffo, de 26 años, proveniente de Instituto de Córdoba.

En defensa se dará otro estreno: Iván Ramírez, ex Libertad, como lateral derecho. En mitad de cancha, otros dos refuerzos aparecen en el onceno titular: Agustín Almendra y Ariel Gamarra.

Pasando en limpio, el más probable once azulgrana es con: Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Derlis Rodríguez, Robert Piris da Motta, Agustín Almendra y Ariel Gamarra; Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti.

Cerro Porteño Ariel Holan Torneo Clausura
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