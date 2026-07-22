Cerro Porteño tiene todo listo para el debut

Cerro Porteño va ultimando detalles para lo que será su estreno en el Torneo Clausura 2026, este viernes ante Sportivo Trinidense en La Nueva Olla desde las 18:30.

Para dicho encuentro, Ariel Holan, entrenador del equipo, tiene todo prácticamente confirmado.

En la portería azulgrana, así como están las cosas, se dará el debut del argentino Manuel Roffo, de 26 años, proveniente de Instituto de Córdoba.

En defensa se dará otro estreno: Iván Ramírez, ex Libertad, como lateral derecho. En mitad de cancha, otros dos refuerzos aparecen en el onceno titular: Agustín Almendra y Ariel Gamarra.

Pasando en limpio, el más probable once azulgrana es con: Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Derlis Rodríguez, Robert Piris da Motta, Agustín Almendra y Ariel Gamarra; Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti.