Cerro Porteño y Olimpia están con equipos confirmados para el último superclásico del 2025. Los dos rectores del fútbol paraguayo ponen lo mejor de sus elementos esta batalla que se librará en La Nueva Olla.

En el banquillo azulgrana debutará el entrenador Jorge Bava, mientras que en el del Decano estará Ever Almeida, quien completará este domingo su partido número 86 contra el Ciclón.

Cerro Porteño: Alexis Martín; Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres. Entrenador: Jorge Bava.

Olimpia: Gastón Olveira; Lucas Morales, Axel Alfonzo, Gustavo Vargas, Héctor Martínez, Abel Paredes; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Lguizamón; Rodney Redes y Sebastián Ferreira. Entrenador: Ever Almeida.

Equipo arbitral: Juez principal Juan Gabriel Benítez; líneas: Eduardo Cardozo, Milciades Saldívar. VAR: Derlis López.

Estadio: La Nueva Olla. Hora: 17:30. Transmisión de Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.