19 oct. 2025
Torneo Clausura

Atrapante superclásico en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Olimpia se ven las caras este domingo, desde las 17:30, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025.

Octubre 19, 2025 08:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Gran duelo. El Ciclón recibe a Olimpia en La Nueva Olla en donde deberá ganar para seguir cerca del líder.

Foto: Copa de Primera

Cerro Porteño recibe hoy en La Nueva Olla a Olimpia, desde las 17:30, en una nueva edición del apasionante superclásico de nuestro país. Los dos rectores del fútbol paraguayo precisan la victoria para agregarse motivación extra en esta recta final del campeonato y crecer en la tabla.

El Ciclón requiere los tres puntos para no perderle la pisada a Guaraní, que aprisiona el liderato con puño de hierro hasta la fecha 17 del campeonato, tras vencer anoche a Recoleta y trasladarle toda la presión a su principal oponente por el título.

En tanto, Olimpia para romper la mala racha que parece no tener fin esta temporada. Una victoria franjeada en la casa de su máximo contricante en este suelo cambiará radicalmente el estado de ánimo en Para Uno.

DEBUTANTE. En Barrio Obrero, el entrenador Jorge Bava tendrá su bautismo de fuego en clásicos. El orientador charrúa más el onceno inicial por las dificultades que atraviesan sus elementos. En medio de esta situación, el Azulgrana apostará sus mejores fichas por el goleador: Juan Iturbe.

A diferencia de su colega, Ever Almeida no se guardó los secretos y adelantó en conferencia de prensa la conformación del equipo, que tiene pequeñas dudas en defensa, pero solamente por la lesión de Gustavo Vargas. Con una línea de cinco defensores, el entrenador visitará por primera vez la Nueva Olla, en su duelo número 86 contra el acérrimo rival.

A estadio lleno en Barrio Obrero

Un marco imponente tendrá hoy el escenario del Ciclón, ya que se agotaron las 38.000 localidades habilitadas. El recinto estará teñido de azulgrana, ya que la dirigencia de Cerro Porteño solamente otorgó unas 1.3000 entradas para los aficionados visitantes. La Policía Nacional desplegará un fuerte sistema de seguridad.

Posibles alineaciones:

Cerro Porteño: Alexis Martín; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez; Blas Riveros, Fabricio Domínguez; Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. Entrenador: Jorge Bava-

Olimpia: Gastón Olveira; Axel Alfonzo, Gustavo Vargas, Héctor Martínez; Lucas Morales, Abel Paredes; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Lguizamón; Rodney Redes y Sebastián Ferreira. Entrenador: Ever Almeida.

Equipo arbitral: Juez principal Juan Gabriel Benítez; líneas: Eduardo Cardozo, Milciades Saldívar. VAR: Derlis López.

Estadio: La Nueva Olla. Hora: 17:30. Transmisión de Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

