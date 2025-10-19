El posteo de Independiente en defensa de Arsenio Erico

En la semana generó una gran repercusión la investigación del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, que en su reciente informe destronó al paraguayo Arsenio Erico como máximo goleador del fútbol argentino.

Entidades partidarias habían elevado su voz, pero la misma cuenta del Rojo de Avellaneda lanzó un posteo sencillo, pero contundente, para respaldar la proeza el “paraguayo de oro”.

🔻Desde hace años, algunos insisten en poner a Ángel Labruna por encima de Arsenio Erico como máximo goleador del fútbol argentino. Sin embargo, con 295 goles en 325 partidos, el récord sigue siendo del “Saltarín Rojo”. pic.twitter.com/Lx2CM0SEkn — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) October 18, 2025

En las redes, en el anuncio del encuentro de este domingo frente a San Martín, aparecía la foto de Arsenio Erico con el mensaje abajo “único máximo goleador histórico del fútbol argentino”.

Arsenio Erico marcó 293 goles durante su paso por la Argentina, obteniendo por muchos años el cetro de máximo artillero. Según el revisionismo, Ángel Labruna de River Plate tendría más goles anotados con 295 tantos.