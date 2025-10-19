19 oct. 2025
Torneo Clausura

Cerro Porteño vs. Olimpia: Paso a Paso

El último superclásico del año se disputa en La Nueva Olla. Seguí el minuto a minuto en D10.

Octubre 19, 2025 04:06 p. m. • 
Por Redacción D10
CCP - OLI.png

El Clásico se disputa desde las 17.30.

Torneo Clausura Olimpia Cerro Porteño
Redacción D10
