19 oct. 2025
Torneo Clausura
Cerro Porteño vs. Olimpia: Paso a Paso
El último superclásico del año se disputa en La Nueva Olla. Seguí el minuto a minuto en D10.
Octubre 19, 2025 04:06 p. m. •
Por
Redacción D10
El Clásico se disputa desde las 17.30.
Torneo Clausura
Olimpia
Cerro Porteño
Redacción D10
