21 may. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño da el batacazo en Brasil

Cerro Porteño dio la nota al superar a Palmeiras en Brasil en un estratégico partido del equipo de Ariel Holan logrando un triunfo histórico.

Mayo 20, 2026 11:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Vegetti anotó el gol de la victoria para Cerro Porteño.

Cerro Porteño venció 1-0 a Palmeiras en el mismísimo Allianz Parque para prácticamente asegurar su clasificación a octavos de final de la Conmebol Libertadores.

Cerro Porteño jugó un estratégico primer tiempo, bien ordenado atrás, saliendo de contragolpe y teniendo las pelotas paradas como arma letal en busca del gol.

La primera parte se fue con el marcador en blanco y el gol se llegaría al inicio del segundo tiempo tras una gran jugada colectiva entre Jonathan Torres, Fabricio Domínguez y el goleador Pablo Vegetti que definió con gran categoría para el 0-1 a favor del Ciclón.

A partir de allí, Cerro Porteño se dedicó a cuidar el resultado. Pudo aumentar la diferencia con jn tiro de Cecilio Domínguez que desvió muy bien el portero Carlos Miguel.

Gran trabajo en zona defensiva de Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Fabricio Domínguez, Robert Piris Da Motta y el propio Pablo Vegetti.

Histórico tercer triunfo de Cerro Porteño ante Palmeiras en todo el historial, todos de visitante. Victoria que le permite al Ciclón acariciar la clasificación a los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

Cerro Porteño lidera el Grupo F con 10 puntos, Palmeiras queda con 8 y resta por conocer el resultado del juego entre Junior y Sporting Cristal.

La próxima fecha, la última del grupo, se jugará el jueves 28 de mayo a las 19:00. Cerro Porteño recibirá a Sporting Cristal y Palmeiras hará lo propio ante Junior de Colombia.

Cerro Porteño Palmeiras Libertadores
Redacción D10
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