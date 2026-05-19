Cris Martínez sacude Chile con denuncia de xenofobia

El delantero paraguayo Cris Martínez, figura indiscutible del Huachipato chileno, sacudió el ambiente del fútbol de ese país tras lanzar una durísima denuncia en sus redes sociales.

Luego del triunfo de su equipo por 3-1 ante Unión La Calera, el atacante guaraní rompió el silencio y destapó que fue víctima de graves insultos xenófobos e incluso ataques hacia su familia por parte de un futbolista rival durante el partido.

Indignado por la situación, Martínez no se guardó nada y tiroteó con fuerza en su cuenta de Instagram, señalando que hay colegas que, cuando no les da el nivel ni la cabeza en la cancha, deciden jugar sucio de la peor manera.

Con mucha impotencia, el compatriota dejó en claro su postura con una frase contundente: “El fútbol tiene códigos que para muchos son sagrados. Hoy se cruzó una línea que nunca debió tocarse”.

Aunque el atacante de 33 años prefirió mantener bajo llave el nombre del agresor, el escándalo ya generó un tremendo revuelo en los medios andinos.

Ahora, toda la expectativa está puesta en ver si el árbitro del encuentro dejó constancia de este lamentable episodio de discriminación en su informe oficial, lo que podría acarrear duras sanciones para el jugador calerano involucrado.