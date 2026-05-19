19 may. 2026
Paraguayos en el Exterior

Le ilusiona estar en el Mundial, aunque nunca fue convocado

“Estar ahí será algo único”, señaló Alan Núñez, jugador paraguayo del Nacional de Madeira con relación a la Copa del Mundo. El futbolista que está entre los 55 reservados por Gustavo Alfaro.

Mayo 19, 2026 12:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Alan Núñez

Alan Núñez sueña con estar en la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza - Alan Núñez

Alan Núñez es uno de los nombres que se encuentran en la lista de 55 jugadores reservados por Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, de cara a la Copa del Mundo 2026. Si bien aún nunca fue llamado, el chico de 21 años mantiene su ilusión por estar en la nómina final.

Siempre es un privilegio ser llamado por la selección, estar en la prelista. Ser uno de los 55 jugadores que puede representar al país es un orgullo”, aseveró el lateral por derecha en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Comentó que su club, el Nacional de Madeira, le avisó sobre esta situación con la Albirroja que lo puso “muy feliz. Estar ahí será algo único. Después de 16 años la selección va a poder disputar un Mundial y poder ser considerado es algo muy importante para mí”.

Alan Núñez, surgido en Cerro Porteño donde no pudo tener los minutos deseados, lleva casi un año en el club donde se formó Cristiano Ronaldo. “El Madeira tiene que comprar. Tiene hasta finales de junio para ser uso de la opción de compra”, comentó.

Dejó en claro que su intención es “seguir en Portugal o Europa. Vine acá, crecí mucho y es una vidriera muy grande”. Recordó que “costó un poco los primeros meses, pero me fui adaptando gracias a la ayuda de los compañeros, cuerpo técnico”.

A raíz de su continuidad, Gustavo Alfaro consideró a Alan Núñez y lo incluyó en la prelista de 55 jugadores y obviamente, el objetivo y la ilusión del lateral derecho es quedarse en la nómina final de 26 futbolistas.

Cerro Porteño Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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