El Pulpito Duarte ficha por el Santos de Brasil

El defensor ex Cerro Porteño, Alexis Duarte se convirtió en el nuevo jugador del Santos de Brasil, en donde será compañero de Neymar y del delantero paraguayo Gustavo Caballero.

El Pulpito arriba al fútbol brasileño proveniente del Spartak de Moscú, de la Liga Premier de Rusia. Según las informaciones, el Peixe pagó un monto cercano a los 4 millones de dólares por la ficha del defensor central.

El Santos, que viene atravesando una mala situación en el Brasileirão, se encuentra en el puesto 16 y camina al borde del descenso.