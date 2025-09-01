01 sept. 2025
El Pulpito Duarte ficha por el Santos de Brasil

Alexis Duarte está de vuelta a Sudamérica. En esta ocasión, el paraguayo defenderá la casaca de Santos de Brasil.

Septiembre 01, 2025 
Por Redacción D10
Alexis Duarte deja Sparta de Moscú y migra a Brasil para fichar a Marcelo Pérez.

El defensor ex Cerro Porteño, Alexis Duarte se convirtió en el nuevo jugador del Santos de Brasil, en donde será compañero de Neymar y del delantero paraguayo Gustavo Caballero.

El Pulpito arriba al fútbol brasileño proveniente del Spartak de Moscú, de la Liga Premier de Rusia. Según las informaciones, el Peixe pagó un monto cercano a los 4 millones de dólares por la ficha del defensor central.

El Santos, que viene atravesando una mala situación en el Brasileirão, se encuentra en el puesto 16 y camina al borde del descenso.

