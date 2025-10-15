El defensor paraguayo que quiere Ramón Díaz

En las últimas horas, periodistas brasileños aseguran que Ramón Díaz, entrenador del Inter de Porto Alegre, se encuentra a la caza de un defensor paraguayo con el que ya tuvo la oportunidad de trabajar anteriormente: Robert Rojas.

Según el periodista Marinho Saldanha, Díaz seleccionó al defensa paraguayo ara reforzar su última línea, y ya se encuentran trabajando para contar con él. El defensor de 29 años se encuentra cedido por Olimpia a Libertad, que tiene prioridad en la adquisición de su pase.

Rojas jugó con Díaz en Vasco da Gama.

Esta misma semana trascendió que otro paraguayo interesa al Inter, el delantero Ángel Romero, quien no seguirá en el Corinthians. Si llegan estos dos jugadores guaraníes, serán cuatro los que militen en el Inter, junto al hermano de Ángel, Óscar, y Alan Benítez.