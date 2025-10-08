Fabián Balbuena acelera su recuperación

El albirrojo sufrió una fractura de peroné en el tobillo derecho en agosto y fue operado. Sin embargo, mostró grandes avances en su tratamiento y ahora se encuentra en una fase más avanzada de la misma.

A pesar de que las proyecciones iniciales indicaban un regreso solo en 2026, existe una posibilidad -remota, afirman en Brasil-, de que Balbuena esté disponible para las últimas jornadas del Brasileirão. Sin embargo, el club gaúcho trabaja con cautela al respeto, mientras toma precauciones para evitar cualquier riesgo de recaída.

La noticia de su buena evolución importa también a la Selección Paraguaya, donde Balbuena viene siendo opción desde el banco, pero es uno de los defensores seguros para el Mundial 2026.

El jugador llegó al Gremio en julio, tras una etapa en el Dinamo de Moscú en Rusia, y solo disputó hasta ahora tres partidos con el club. Marcó un gol decisivo en la victoria sobre el Atlético Mineiro.