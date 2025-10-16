Cinco paraguayos, tres de Cerro, entre los mejores del semestre

En la lista elaborada por el Observatorio hay cinco jugadores paraguayos, distribuidos en cuatro de las ocho áreas tenidas en cuenta. Cerro Porteño, con tres jugadores en la lista, es el único equipo nacional que aporta nombres a la lista de los 400 mejores futbolistas de este año.

Los paraguayos, definitivamente, resaltan en la defensa y en el juego aéreo tanto defensivo como ofensivo. En el apartado “Defensa aérea” hay dos futbolistas paraguayos: Gustavo Gómez y Gustavo Velázquez. El jugador del Palmeiras de Brasil se encuentra en 9° lugar con 92 puntos de 100 posibles. En el 42° puesto está el jugador del Ciclón, con 87.1 puntos. Esta lista es liderada por el defensor neerlandés Virgil van Dijk.

En el ítem “Defensa terrestre” el jugador paraguayo que aparece es Matías Pérez, también de Cerro. Tiene 91.1 puntos y se ubica en el 25° lugar. El ecuatoriano Moisés Caicedo está al tope de esta lista.

Por otro lado, el tercer jugador del Ciclón que figura en la lista es el delantero Juan Iturbe, que se encuentra en el 48° puesto con 85.1 puntos en el rubro “Definición”. Kylian Mbappé es el mejor del mundo en este ítem.

Finalmente, el quinto paraguayo que figura en el estudio del CIES es Ronaldo Martínez, el delantero de Platense de Argentina. Martínez tiene 98.2 puntos en el apartado “Ataque aéreo”, ubicándose en el 3° puesto de la lista, el mejor ubicado entre los paraguayos. En este rubro el que lidera es Erling Haaland.

En los otros cuatro apartados (construcción defensiva, organización, juego individual y asistencia) no aparecen jugadores paraguayos.