16 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

Cinco paraguayos, tres de Cerro, entre los mejores del semestre

El Observatorio del Fútbol CIES dio a conocer el ranking mundial que elaboró con los 50 mejores futbolistas en ocho áreas específicas del juego, teniendo en cuenta los últimos seis meses de este año.

Octubre 16, 2025 03:19 p. m. • 
Por Redacción D10
ronaldo martinez.jfif

Ronaldo Martínez celebra un gol de Platense.

Foto: Gentileza

En la lista elaborada por el Observatorio hay cinco jugadores paraguayos, distribuidos en cuatro de las ocho áreas tenidas en cuenta. Cerro Porteño, con tres jugadores en la lista, es el único equipo nacional que aporta nombres a la lista de los 400 mejores futbolistas de este año.

Los paraguayos, definitivamente, resaltan en la defensa y en el juego aéreo tanto defensivo como ofensivo. En el apartado “Defensa aérea” hay dos futbolistas paraguayos: Gustavo Gómez y Gustavo Velázquez. El jugador del Palmeiras de Brasil se encuentra en 9° lugar con 92 puntos de 100 posibles. En el 42° puesto está el jugador del Ciclón, con 87.1 puntos. Esta lista es liderada por el defensor neerlandés Virgil van Dijk.

En el ítem “Defensa terrestre” el jugador paraguayo que aparece es Matías Pérez, también de Cerro. Tiene 91.1 puntos y se ubica en el 25° lugar. El ecuatoriano Moisés Caicedo está al tope de esta lista.

Por otro lado, el tercer jugador del Ciclón que figura en la lista es el delantero Juan Iturbe, que se encuentra en el 48° puesto con 85.1 puntos en el rubro “Definición”. Kylian Mbappé es el mejor del mundo en este ítem.

Finalmente, el quinto paraguayo que figura en el estudio del CIES es Ronaldo Martínez, el delantero de Platense de Argentina. Martínez tiene 98.2 puntos en el apartado “Ataque aéreo”, ubicándose en el 3° puesto de la lista, el mejor ubicado entre los paraguayos. En este rubro el que lidera es Erling Haaland.

En los otros cuatro apartados (construcción defensiva, organización, juego individual y asistencia) no aparecen jugadores paraguayos.

Ronaldo Martínez Gustavo Gómez Juan Iturbe
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Héctor Bobadilla Always Ready.jpg
Paraguayos en el Exterior
Héctor Bobadilla sigue de romance con los goles
El delantero paraguayo Héctor Bobadilla sigue su racha goleadora con el Always Ready de Bolivia. El ex Cerro Porteño lleva convertidos 19 goles en lo que va del año.
Octubre 06, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
julio enciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
Estrasburgo aplasta en el regreso de la Joya
Julio Enciso regresó a las canchas, tras su lesión en la rodilla. El paraguayo ingresó al minuto 27 del segundo tiempo en la aplastante victoria del Estrasburgo.
Octubre 05, 2025 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
¿Julio Enciso debutará contra el PSG?
El astro paraguayo Julio Enciso podría tener su estreno en la octava jornada de la Ligue 1, informa un medio francés.
Octubre 02, 2025 04:11 p. m.
 · 
Redacción D10
RL.gif
Paraguayos en el Exterior
Zubeldía habla de futuro de Rubén Lezcano
El nuevo entrenador del Fluminense, tras la salida de Renato Gaúcho, se refirió a la situación de tres jugadores, entre ellos Rubén Lezcano.
Octubre 02, 2025 03:42 p. m.
 · 
Redacción D10
G2QOXx4XQAA8woF.jpg
Paraguayos en el Exterior
Andrés Cubas es campeón en Canadá
El volante paraguayo del Vancouver Whitecaps, Andrés Cubas, se consagró campeón del Campeonato Canadiense.
Octubre 02, 2025 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete.jpg
Paraguayos en el Exterior
Omar Alderete enamora a la Premier League
Omar Alderete está guiando al Sunderland a puestos de Champions y en la Premier League ya hablan maravillas del defensor albirrojo.
Octubre 02, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más