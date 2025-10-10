10 oct. 2025
El paraguayo que vuelve a donde fue feliz

Carlos Lugo es el nuevo gerente deportivo del Cienciano de Cuzco, Perú, que a principios de este siglo se consagró campeón continental.

Regreso. El ex defensor paraguayo tendrá una labor dirigencial.

En 2003, Ciencia de Perú tocó el cielo del continente al ganar la Copa Sudamericana. Un año más tarde, se hizo acreedor de la Recopa, siendo el único club peruano en ganar un torneo internacional de esta magnitud. Uno de los baluartes de aquel equipo fue un paraguayo: el defensor central Carlos Lugo.

Ahora Lugo fue anunciado como nuevo director deportivo del Cienciano, club que lo tiene como uno de sus ídolos históricos. Con un mensaje en sus plataformas oficiales, la institución cuzqueña expresó: "¡Bienvenido, Carlos! Nos complace informar que Carlos Lugo asumirá el cargo de gerente deportivo del Club Cienciano. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa profesional”.

Cienciano hace años que no viene animando el torneo peruano en los primeros puestos. De hecho, nunca salió campeón de Liga, por lo que la afición confía en el aura de campeón de Lugo para armar una plantilla competitiva.

