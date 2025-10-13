13 oct. 2025
Orlando Gill en el probable equipo de Paraguay ante Corea del Sur

El martes, Paraguay tendrá su segundo amistoso en tierras asiáticas y el seleccionador Gustavo Alfaro metería algunos cambios con relación al encuentro anterior. Ante Corea del Sur arrancaría Orlando Gill.

La Selección Paraguaya sostendrá el martes su segundo y último amistoso en esta gira asiática que arrancó con un empate a dos goles ante Japón, y para el duelo contra Corea del Sur, el seleccionador Gustavo Alfaro prevé varios cambios.

De acuerdo con informaciones, el onceno que podría verse en Seúl es con Orlando Gill en la portería; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón en la zona media; mientras que en ataque estarían Hugo Cuenca y Ronaldo Martínez.

A las 8:00 del martes, Paraguay pisará el estadio Mundialista de Seúl para el cotejo frente a Corea del Sur, que será su segunda prueba tras conseguir la clasificación al Mundial 2026.

